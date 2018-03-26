Нардепы владеют 323 единицами огнестрельного оружия - СМИ

Лучше всех вооружены члены Оппоблока, которые задекларировали 188 единиц огнестрельного оружия.

В руках народных депутатов находятся 323 единицы огнестрельного оружия. Такие цифры называют аналитики проекта “Декларации“ на Bihus.Info.

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Согласно декларациям за 2016 год, больше всего любит оружие Нестор Шуфрич. Бывший регионал оказался настоящим коллекционером - он задекларировал 156 единиц огнестрела.

Михаил Добкин - депутат Оппозиционного блока - владеет 18 охотничьими ружьями и карабинами с оптическими прицелами, а также приборами ночного видения Cosmi, Holland & Holland, Krieghoff, Petter Hofer и J. Koschat.

На третьем месте - арсенал Геннадия Бобова. Это гладкоствольные ружья Krieghoff, Merkel, Winchester, три охотничьих карабина на базе АК и карабин Browning BAR, а также винтовка Walther G22 и травмат Форт 12Р.

У Виталия Хомутынника есть шесть охотничьих ружей и карабины SCAR, Blaser, Lebeau-Courally, Merkel и Sauer.

Последним в пятерке лидеров выступает Юрий Мирошниченко, задекларировавший 5 охотничьих винтовок марок H-S Precision, Mauser и Dakota.

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63 действующих нардепа награждены огнестрелом администрацией президента и министром МВД Арсеном Аваковым. Однако они не стали декларировать свое оружие, по всей видимости оценив его дешевле чем 80 тысяч гривен за единицу.

Автоматическое наградное оружие есть у четырех депутатов из Радикальной партии - Олега Ляшко, Сергея Скуратовского, Алексея Ленского и Сергея Рыбака. Им Аваков вручил пистолеты-пулеметы МР5. Юрий Береза и Сергей Пашинский из Народного фронта получили автоматы Форт 224.

Игорь Котвицкий получил целых шесть пистолетов - Smith & Wesson, АПС, Маузер, Glock 17 Форт 9, Форт 17 и Форт 21 - до него таким количеством оружия не был награжден никто.

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По статистике, самой вооруженной фракцией оказался Оппозиционный блок - всего у депутатов из оппозиции 188 единиц огнестрельного оружия. Еще 40 наградных единиц огнестрела - у Народного фронта, однако в декларациях они не указаны.

У нардепов из Блока Петра Порошенко есть 27 наградных пистолетов, которые также остаются “подпольными“

Около 18% всего задекларированного в 2016 году оружия приходится именно на народных депутатов. А если свести данные деклараций и наградных списков, то в общем итоге получается, что 87 народных избранников обладают 323 единицами огнестрельного оружия.

Напомним, 21 марта президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете оружия в госучреждениях.