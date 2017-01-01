В Киевской области поймали очередного "вора в законе"

Криминальный авторитет "крышевал" домушников.

Полиция уже не первый раз задерживает и выдворяет из страны этого уроженца Грузии kyiv.npu.gov.ua

В Киевской области правоохранители задержали “вора в законе“ Рамаза Багдатского.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

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“Оперативники уголовного розыска столицы вместе с коллегами из Киевской области задержали Рамаза Багдатского на территории области. Учитывая, что мужчина не имеет гражданства, его поместили в Черниговский пункт временного приема иностранцев. После официального установления личных данных “вора в законе“ будет решаться вопрос о его выдворении за пределы Украины“, – говорится в сообщении.

Сейчас Рамаза Багдатского поместили в Черниговский пункт временного приема иностранцев kyiv.npu.gov.ua

Отмечается, что 45-летний уроженец Грузии был коронован у себя на родине в 1998 году. Мужчина, который в криминальной среде имеет статус “вора в законе“, прибыл на территорию Украины в 2011 году. В полиции отметили, что за семь лет правоохранители несколько раз задерживали его и выдворяли из Украины, но он возвращался с чужими документами.

Правоохранители задержали «вора в законе», "крышевавшего... 0:00 / 01:48

Напомним, 20 марта в Киеве задержали “Профессора“, которого ранее выгнали из страны.