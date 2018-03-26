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Украина передаст Польше архив по польской операции НКВД

Комментариев: 1
Благодаря этим документам можно будет узнать тысячи фамилий убитых поляков, а также протоколы их допросов, обвинительные акты и смертные приговоры, рассчитывают в Польше.
В Польше рассчитывают узнать фамилии граждан РП, убитых чекистами
В Польше рассчитывают узнать фамилии граждан РП, убитых чекистами
RAP

Украина передаст Институту национальной памяти Польши тысячи документов с архивов на тему так называемой польской операции НКВД. В понедельник, 26 марта, в Варшаве состоится подписание договоров по этому делу, передает Польское радио.

Ожидается, что в торжественном подписании документов примет участие президент ИНП Польши Ярослав Шарек и директор Государственного архива Одесской области Лилия Белоусова, ее коллега из Винницы Юрий Легун и глава Госархива Хмельницкой области Владимир Байдич.

В ИНП Польши рассчитывают, что благодаря этим документам можно будет узнать, прежде всего, тысячи фамилий убитых поляков, а также протоколы их допросов, обвинительные акты и смертные приговоры.

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По словам Шарека, эта инициатива - большой успех Института национальной памяти. Как подчеркнул председатель ИНП, несмотря на тяжелые отношения с Украиной по другим вопросам, в научной сфере эти отношения продолжаются и развиваются.

Отмечено, что задача проекта - оцифровка архивных документов из фондов украинских архивов политических репрессий против поляков на территории современной Украины в первой половине 20 века.

Напомним, ранее польский Институт национальной памяти заявил, что опубликованные Министерством обороны России документы об освобождении Красной Армией территории Польши фальсифицируют историю.

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Теги: Польша, нквд, документы, Варшава, Архив, история
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Комментариев (1)
Владимир291    26.03.2018, 17:19
Оценка:  0
Владимир291
Было бы справедливо получить и также увидеть польские архивы - всё что у них сохранилось по операции "Висла"...
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