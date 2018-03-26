Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У меня автомат заклинило: Парасюк рассказал, как попал в плен

Комментариев: 6
Народный депутат Владимир Парасюк рассказал о том, как он героически отстреливался, пока не был оглушен гранатой. Потом он героически притворялся медиком, чтобы его отпустили.
По словам депутата, его передали Красному кресту
По словам депутата, его передали Красному кресту
УНИАН

Народный депутат Украины Владимир Парасюк рассказал о том, как попал в российский плен после боя под Иловайском.

Об этом он рассказал в интервью программе Гордон на телеканале 112 Украина. 

В 2014-ом он выходил с группой из эпицентра обстрела, когда его машине пробили колесо. Затем он с бойцами из батальона Днепр кое-как добрались до лесопосадки.

Читай также: Парасюк “запищал“ при проверке в Раде и устроил скандал

“Дальше вытащили раненых, начали отстреливаться, весь БК почти выстреляли, у меня автомат заклинил. Я понимал, что нужно куда-то вытаскивать раненых, была такая посадка, один-два метра, зашли с разведкой я, за мной еще один парень, а за ним мой друг. Я увидел людей, которые сидят в окопе и в нашу сторону смотрят. Они нас не увидели, что ли. То были российские солдаты. Но это была доля секунды, потому что из-за спины прилетела граната, которая попала в бруствер и меня вырубила. Я долго проводил параллели, как погиб мой друг. Я понял, что когда, как сказали очевидцы, он забежал в эту посадку и выбежал из нее, он также эту гранату увидел, и там ему пуля попала в сердце. А дальше я пришел в себя от ударов по голове - я понял, что это российские солдаты“, - сказал Парасюк.

По словам нардепа, в плену от опознания его спас медик, который также вместе с ним был захвачен.

Читай также: Чорновил: Парасюк завербован ФСБ или ГРУ, или просто лживое трепло

“Я понимал, что мне надо скрыть свою личность, и в тот момент мне помог один парень, медик. У меня было ранение головы, и когда российские солдаты предоставляли мне какую-то первую помощь, он мне сказал: Не заматывай - пусть тебе все зальет кровью. Я тебе еще шею перемотаю, скажешь, что ты не можешь поднять, потому что у тебя там что-то перебито“, - вспоминает Парасюк, которого тогда называли “сотником“.

Он отметил, что несколько раз пытался закопать в Донецке  документы, однако прилетающие мины “выкапывали“ их. 

После он был вывезен на территорию России, где его допрашивали сотрудники ФСБ. На допросе он также скрывал свою личность и представлялся медиком-призывником, потерявшим документы.

Читай также: Парасюк на заседании суда ударил в голову полицейского

“Потом приехали российские СМИ, добровольцев посадили в пазик, нас по Донецку возили, мол, вот вы будете здесь все отстраивать. Затем нас завезли на базу СБУ. Там было хуже, потому что мы встретили людей, которые жили в Донецкой области и встали в ряды террористических организаций. Они издевались так, что вы себе просто не представляете“, - сообщил он.

Депутат рассказал, что приказ отпустить дал российский военный. Он уточнил, что его отпустили с группой в 150-200 украинских солдат-военнопленных.

“Нас всех долго передавали Красному Кресту, мы еще целую ночь в этих санитарках спали, и потом нас уже выпустили с территории. В поле, возле Волновахи, прилетели вертолеты. Тогда на меня напала какая-то дурацкая паника, я сел в машину к гаишнику, который сопровождал, забрал у него АКСУ, зарядил его, и сказал: В Днепре отдам. Он говорит: Так я свой. Я говорю: Я - военный человек, знаю, как с оружием обращаться, но мне безопаснее“, - закончил Парасюк.

Читай также: Парасюк побывал в плену в России – Филатов

Напомним, 19 марта на Донбассе бойцы ВСУ взяли в плен гражданина России Александра Зайца, который воевал в рядах сепаратистов.

Поделись:
Теги: депутат, Парасюк, Донбасс, война, плен, Россия, ФСБ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
samanta_s    26.03.2018, 17:11
Оценка:  -1
samanta_s
А мозги не заклинило?
A-N-T    26.03.2018, 17:08
Оценка:  -1
A-N-T
героически в штаны навалял, от лютой ненависти к врагу)))
skygravity    26.03.2018, 16:29
Оценка:  +4
skygravity
вася ряженный...
Глод    26.03.2018, 16:27
Оценка:  -1
Глод
Автомат у гаишника отобрал - нехорошо.
Yzenykkrasavchik    26.03.2018, 16:26
Оценка:  -4
Yzenykkrasavchik
Вот он настоящий герой!
EtoAc    26.03.2018, 16:29
Оценка:  0
EtoAc
Ага! Ссыкуняра приукрасивший вот кто он. Более половины 3,14стежа про его героизм. И только в конце он выдал правду, что зассал
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь