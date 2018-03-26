У меня автомат заклинило: Парасюк рассказал, как попал в плен

Народный депутат Владимир Парасюк рассказал о том, как он героически отстреливался, пока не был оглушен гранатой. Потом он героически притворялся медиком, чтобы его отпустили.

Народный депутат Украины Владимир Парасюк рассказал о том, как попал в российский плен после боя под Иловайском.

Об этом он рассказал в интервью программе Гордон на телеканале 112 Украина.

В 2014-ом он выходил с группой из эпицентра обстрела, когда его машине пробили колесо. Затем он с бойцами из батальона Днепр кое-как добрались до лесопосадки.

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“Дальше вытащили раненых, начали отстреливаться, весь БК почти выстреляли, у меня автомат заклинил. Я понимал, что нужно куда-то вытаскивать раненых, была такая посадка, один-два метра, зашли с разведкой я, за мной еще один парень, а за ним мой друг. Я увидел людей, которые сидят в окопе и в нашу сторону смотрят. Они нас не увидели, что ли. То были российские солдаты. Но это была доля секунды, потому что из-за спины прилетела граната, которая попала в бруствер и меня вырубила. Я долго проводил параллели, как погиб мой друг. Я понял, что когда, как сказали очевидцы, он забежал в эту посадку и выбежал из нее, он также эту гранату увидел, и там ему пуля попала в сердце. А дальше я пришел в себя от ударов по голове - я понял, что это российские солдаты“, - сказал Парасюк.

По словам нардепа, в плену от опознания его спас медик, который также вместе с ним был захвачен.

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“Я понимал, что мне надо скрыть свою личность, и в тот момент мне помог один парень, медик. У меня было ранение головы, и когда российские солдаты предоставляли мне какую-то первую помощь, он мне сказал: Не заматывай - пусть тебе все зальет кровью. Я тебе еще шею перемотаю, скажешь, что ты не можешь поднять, потому что у тебя там что-то перебито“, - вспоминает Парасюк, которого тогда называли “сотником“.

Он отметил, что несколько раз пытался закопать в Донецке документы, однако прилетающие мины “выкапывали“ их.

После он был вывезен на территорию России, где его допрашивали сотрудники ФСБ. На допросе он также скрывал свою личность и представлялся медиком-призывником, потерявшим документы.

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“Потом приехали российские СМИ, добровольцев посадили в пазик, нас по Донецку возили, мол, вот вы будете здесь все отстраивать. Затем нас завезли на базу СБУ. Там было хуже, потому что мы встретили людей, которые жили в Донецкой области и встали в ряды террористических организаций. Они издевались так, что вы себе просто не представляете“, - сообщил он.

Депутат рассказал, что приказ отпустить дал российский военный. Он уточнил, что его отпустили с группой в 150-200 украинских солдат-военнопленных.

“Нас всех долго передавали Красному Кресту, мы еще целую ночь в этих санитарках спали, и потом нас уже выпустили с территории. В поле, возле Волновахи, прилетели вертолеты. Тогда на меня напала какая-то дурацкая паника, я сел в машину к гаишнику, который сопровождал, забрал у него АКСУ, зарядил его, и сказал: В Днепре отдам. Он говорит: Так я свой. Я говорю: Я - военный человек, знаю, как с оружием обращаться, но мне безопаснее“, - закончил Парасюк.

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Напомним, 19 марта на Донбассе бойцы ВСУ взяли в плен гражданина России Александра Зайца, который воевал в рядах сепаратистов.