В Харькове горел торговый центр
В Харькове в девятиэтажном ТЦ Дом торговли центральный в понедельник, 26 марта, произошел пожар.
Как сообщает ГСЧС, информация о происшествии поступила на номер 101 еще утром, в 10:38.
Разведка пожара установила, что горели силовые кабели на лестнице второго этажа и электрощитовая в подвале.
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Большинство посетителей администрация ТЦ эвакуировала до прибытия спасателей, но некоторые люди еще оставались на верхних этажах. Из-за дыма они потеряли ориентацию, не могли самостоятельно найти выход и задыхались.
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Спасатели организовали эвакуацию остававшихся людей газодымозащитной службой. В сопровождении звеньев ГДЗС из помещений на 4, 5 и 6 этажах вывели на свежий воздух 31 человека.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети.
Пожар ликвидировали с помощью огнетушителей в 11:07.
Погибших или пострадавших в результате происшествия нет.
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Напомним, 25 марта вспыхнул пожар в торговом центре Зимняя вишня в российском городе Кемерово. по последним данным, погибли 64 человека.