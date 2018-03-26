В Харькове горел торговый центр

Горели силовые кабели на лестнице второго этажа и электрощитовая в подвале. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети.

В Харькове в девятиэтажном ТЦ Дом торговли центральный в понедельник, 26 марта, произошел пожар.

Как сообщает ГСЧС, информация о происшествии поступила на номер 101 еще утром, в 10:38.

Разведка пожара установила, что горели силовые кабели на лестнице второго этажа и электрощитовая в подвале.

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Большинство посетителей администрация ТЦ эвакуировала до прибытия спасателей, но некоторые люди еще оставались на верхних этажах. Из-за дыма они потеряли ориентацию, не могли самостоятельно найти выход и задыхались.

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Спасатели организовали эвакуацию остававшихся людей газодымозащитной службой. В сопровождении звеньев ГДЗС из помещений на 4, 5 и 6 этажах вывели на свежий воздух 31 человека.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети.

Пожар ликвидировали с помощью огнетушителей в 11:07.

Погибших или пострадавших в результате происшествия нет.