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Верховный суд запретил отказываться от ID-карточек по религиозным убеждениям

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Это судебное решение является обязательным и оспариванию не подлежит.
Ранее Кабмин запретил оформлять паспорт в форме книжки
Ранее Кабмин запретил оформлять паспорт в форме книжки
nv.ua

Кассационный административный суд Верховного Суда запретил гражданам отказываться от получения карточек удостоверения личности (ID-карточек) по религиозным убеждениям.

Об этом сообщила представитель пресс-службы суда, передают Украинские новости.

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“Сегодня Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении иска“, — сообщили в пресс-службе.

Иск был рассмотрен Верховным Судом как образцовое дело. Таким образом, решение Верховного Суда по этому делу является обязательным и подлежит исполнению во всех аналогичных судебных спорах.

Напомним, Кабинет Министров на заседании, 21 марта, принял постановление о запрете оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки

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Теги: паспорт, ID-карточки
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