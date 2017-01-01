Лото-Забава: В Киеве родился седьмой миллионер 2018 года

972-й тираж Лото-Забава, который состоялся 25 марта, отличился тем, что счетчик миллионеров увеличился еще на одного счастливчика. И это уже седьмой миллионер 2018 года и 286-й счастливчик лотереи Лото-Забава в ряде победителей, ставших миллионерами. Напомним, в минувший уик-энд съемочную площадку Лото-Забава посетил один из почетных участников “Клуба миллионеров М.С.Л.“ - Григорий Цапура.

Сейчас о победителе известно, что выигрышный билет № 0196365 был приобретен в киевском киоске ООО ДЛУ №211, который расположен по адресу: ул. Палладина, 7/60. Счастливчик приглашается в “Клуб миллионеров М.С.Л.“ - победителей лотерей компании М.С.Л., которые выиграли от 1 миллиона гривен и больше. Членство в клубе дает свои полезные преимущества. Кроме того, оператор предлагает победителю принять участие в специальной праздничной VIP-программе - “Два дня из жизни миллионера“, рассчитанной на двух человек. В рамках программы новоиспеченному миллионеру предлагается окунуться в мир сладкой жизни в стиле luxury и провести незабываемый уик-энд. Кульминационным событием двух дней станет участие в воскресном прямом эфире «Лото-Забава», где любимца Фортуны лично поздравят ведущие - Лариса Руснак и Анатолий Гнатюк, и торжественно вручат почетному гостю символический чек на 1 000 000 гривен.

В постоянном конкурсе “Полювання за грошима“ 25 марта был выигран очередной автомобиль! Интересно, что знаменитый главный приз конкурса - кроссовер JAC S2 изменил свой цвет с терракотового на красный, готовясь к яркой весне и не менее ожидаемому красочному лету. Красный автомобиль, денежный эквивалент которого составляет 400 000 гривен, на этот раз достался игроку из Донецкой области - Николаю. Он дозвонился в студию и назвал букву “Р,“ которая и принесла ему победу в конкурсе.

Оператор государственных лотерей М.С.Л. поздравляет победителей тиража и советует им обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрышей.