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Зрадофилы являются врагами - советник Порошенко

Комментариев: 13
По мнению советника президента Юрия Бирюкова, в бедах страны виновата прежде всего Россия, а не президент Петр Порошенко, а зрадофилы - это враги государства.
По мнению Бирюкова, за 4 года в стране начала расти экономика
По мнению Бирюкова, за 4 года в стране начала расти экономика
svoboda.org

Советник президента Украины Юрий Бирюков назвал врагами государства всех людей, которые критикуют действующую власть. Об этом он написал в Facbook.

“Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они - враги“, - написал Бирюков.

Он выразил мнение, что в стране “гигантская толпа идиотов“, которая винит во всех бедах Украины действующую власть, не обращая внимание при этом на прямой вред со стороны РФ. 

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По его мнению, именно Россия виновата во всех проблемах, а не президент Порошенко, поскольку он якобы делает все, чтобы украинцам жилось лучше.

“За эти 4 года, в воюющей стране: стабилизировалась и начала расти экономика, проводятся структурные реформы, восстанавливается армия, ремонтируются дороги, строятся школы и детские садики, сформирована международная коалиция союзников“, - написал Бирюков.

Напомним, 24 марта президент Порошенко заявил, что разоблачение лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили и депутата Надежды Савченко достойно войти в учебники. Ранее, 23 марта, Порошенко заявил, что Украина в результате агрессии России потеряла 25% промышленности.

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Теги: Власть, Юрий Бирюков, Порошенко, зрадофилы
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Комментариев (13)
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AdonayElohimov    26.03.2018, 17:15
Оценка:  +1
AdonayElohimov
“гигантская толпа идиотов“ никак не может нарадоваться тому, что Украина наконец то таки перестала кормить Россию и сбросила с себя непосильное ярмо дотационных регионов и теперь под бурные аплодисменты может проветриться на пляжах благословенного Катара на зло ворогам и зрадофилам)))
дикий_Ким    26.03.2018, 16:55
Оценка:  0
дикий_Ким
все агенты кремля
Woodbrother    26.03.2018, 17:02
Оценка:  0
Woodbrother
Кремль вкладюывает миллиарды джолларов в свою пропаганду в интернете. На БМ на каждого нормального пользователя приходится по тридцать военнослужащих информационных войск россии .
Woodbrother    26.03.2018, 16:54
Оценка:  -3
Woodbrother
Удивительное рядом - плакаты для антиправительственных демонстраций в Польше, Украине, Эстонии, Великобритании печатает одна и та же типография из на москвы .
Кайдаш    26.03.2018, 16:35
Оценка:  -1
Кайдаш
Проверяющая комиссия, Лукьяновская тюрьма, 2020
- Ты за что сидишь?
- Я сказал, что Порошенко - враг народа!.....
-А, ну-ну, сиди, сиди...
- А ты за что сидишь?
- Я сказал, что Порошенко - друг народа!.....
-А, ну-ну, сиди, сиди...
- А ты за что сидишь?
- Х.З.....
- Как хз? У нас хз не сидят!
Кайдаш    26.03.2018, 16:36
Оценка:  -1
Кайдаш
Фамилие как ?
- Порошенко....
morpeh66    26.03.2018, 16:32
Оценка:  +3
morpeh66
Похоже мы с Бирюковым живем в разных Украинах.
krolikoffnеt    26.03.2018, 17:06
Оценка:  -1
krolikoffnеt
morpeh66 - может вы просто живете на россии ?
morpeh66    26.03.2018, 17:18
Оценка:  +1
morpeh66
Родился и прожил свои почти 52 года в Украины, в данный момент проживаю в городе Боярка, если слышали о таком.
morpeh66    26.03.2018, 17:19
Оценка:  0
morpeh66
извините в Украине.
ГенийПрошлого    26.03.2018, 16:31
Оценка:  +3
ГенийПрошлого
Хм... я враг оказывается если я думаю что государство наше виновато в том что обворовавшийся чиновник ( депутат ) который на камеру берет взятку, потом работает и дальше на своей должности вместо того чтобы сидеть в тюрьме.
Dexidrine    26.03.2018, 17:14
Оценка:  -1
Dexidrine
Ещё 5 лет назад ты бы и не узнал, что он берёт взятку, т.к. его никто бы не сдал.
SANDMAN    26.03.2018, 16:28
Оценка:  +3
SANDMAN
Теперь все кто привел(голосовал на вы выборах) Пецу к власти - враги и их большинство , а друзья - это гопники в судах , депутатишки , менты ну вся пи..братия у власти , вот так то.
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