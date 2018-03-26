Зрадофилы являются врагами - советник Порошенко

По мнению советника президента Юрия Бирюкова, в бедах страны виновата прежде всего Россия, а не президент Петр Порошенко, а зрадофилы - это враги государства.

По мнению Бирюкова, за 4 года в стране начала расти экономика svoboda.org

Советник президента Украины Юрий Бирюков назвал врагами государства всех людей, которые критикуют действующую власть. Об этом он написал в Facbook.

“Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они - враги“, - написал Бирюков.

Он выразил мнение, что в стране “гигантская толпа идиотов“, которая винит во всех бедах Украины действующую власть, не обращая внимание при этом на прямой вред со стороны РФ.

Читай также: К дому Порошенко приехал автопробег с требованием отставки

По его мнению, именно Россия виновата во всех проблемах, а не президент Порошенко, поскольку он якобы делает все, чтобы украинцам жилось лучше.

“За эти 4 года, в воюющей стране: стабилизировалась и начала расти экономика, проводятся структурные реформы, восстанавливается армия, ремонтируются дороги, строятся школы и детские садики, сформирована международная коалиция союзников“, - написал Бирюков.

Напомним, 24 марта президент Порошенко заявил, что разоблачение лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили и депутата Надежды Савченко достойно войти в учебники. Ранее, 23 марта, Порошенко заявил, что Украина в результате агрессии России потеряла 25% промышленности.