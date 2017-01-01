Волошин хотел свести счеты с жизнью еще в 2016-ом - полиция

Два года назад Волошин вернулся со службы домой, сказал своей жене, что собирается застрелиться и попрощался.

29-летний военный летчик и и.о директора николаевского аэропорта Владислав Волошин однажды уже хотел свести счеты с жизнью. Жена и друг погибшего тогда уговорили его этого не делать, однако от помощи психолога Волошин отказался.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на слова главы Национальной полиции Николаевской области Юрия Мороза. Юрий Мороз рассказал об этом журналистам на брифинге.

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Летом 2016 года, когда Волошин вернулся со службы домой, он сказал своей жене, что собирается застрелиться и попрощался, сказав, что она его больше не увидит. Несколько часов жена и друг Владисава уговаривали его этого не делать. После этого родственники нашли Волошину психолога, однако от помощи последнего Владислав отказался.

Также глава полиции сообщил, что информация подтверждена психологом военной части, который также посчитал, что Волошину нужна помощь.

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Юрий Мороз напомнил, что следствие рассматривает следующие версии произошедшего: несчастный случай, самоубийство, связанное с профессиональной деятельностью, доведение до самоубийства, суицид из-за конфликта во время службы, самоубийство из-за семейных проблем и самоубийство, осуществленное в состоянии душевного волнения.

“Сейчас назначена судебно-медицинская и иммунологическая экспертизы, а также принято решение о посмертной психологической и ряде других экспертиз. Отмечу, по психологической экспертизе материалы направлены в Киев. Сейчас выводов экспертиз нет, но, думаю, в ближайшее время версия о несчастном случае во время неосторожного обращения с оружием будет отвергнута “, - сказал Мороз.

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“Мы будем проверять эту версию. Мы уже получили доступ к телефону и компьютеру Волошина. Сейчас обратились в суд, чтобы получить данные обо всех телефонных звонках Волошина в течение нескольких месяцев перед трагедией“, - добавил он.

Напомним, летчик Владислав Волошин покончил с жизнью, выстрелив в себя, 18 марта.