В Киеве задержали хакера из международной группы Cobalt

30-летний киевлянин подозревается в том, что будучи членом международной хакерской группировки Cobalt, участвовал во взломе компьютеров мировых банков и гостиниц.

Киберполиция подозревает жителя Киева в причастности к хакерским атакам на мировые банки. Об этом сообщается на официальном сайте департамента киберполиции.

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Как отмечается, работники киберполиции установили причастность 30-летнего жителя Киева к разработке вирусов, кибершпионажу и продаже персональных данных граждан со всего мира.

Хакер также сбывал разнообразное вредоносное программное обеспечение. Его вирусы использовались для получения удаленного доступа к компьютерам жертв.

Полицейские установили, что мужчина с 2016 года является участником хакерской группировки, известной под названием Cobalt, члены которой причастны к массовым атакам на различные мировые банки.

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В его обязанности входили разработка и поддержка надлежащей работы эксплойтов, которые использовали слабые места в наиболее распространенных среди пользователей программных продуктах.

После получения доступа к компьютеру подозреваемый получал персональную информацию и банковские реквизиты всех клиентов банка или гостиниц, компьютеры которых были заражены.

Полученную информацию мужчина продавал.

Установлено, что во время одной из таких сделок ему удалось продать около 140 тыс. реквизитов банковских карточек за около 1,5 млн долларов.

Работники киберполиции провели санкционированные обыски по адресам регистрации и проживания подозреваемого.

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Во время обыска полицейские изъяли компьютерную технику и флэш-накопители.

По результатам их предварительного осмотра специалисты из киберполиции обнаружили информацию о почтовых ящиках, которые использовались для незаконного вмешательства.

Также обнаружены базы данных веб-ресурсов сети Интернет, в которых незаконно был получен доступ, скомпрометированы данные банковских карточек, доступы к системам клиент-банков граждан стран Европы и США и сканкопии паспортов как граждан Украины, так и других стран мира.

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Кроме того, выявлены учетные записи доступа к закрытым хакерским форумам и разнообразное вредоносное программное обеспечение.

Напомним, 21 марта сотрудники Киберполиции задержали мужчину, который подозревается во вмешательстве в работу сайта одного из министерств.