В Ирпене выросло число нацгвардейцев с подозрением на корь

Командование воинских частей проводит профилактические мероприятия по недопущению распространения инфекции. Это все отдельные случаи заболеваний, угрозы эпидемии нет.

За медицинской помощью обратилось семь военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь Getty Images

В Ирпенскую центральную городскую больницу доставили семь военнослужащих Нацгвардии с подозрением на корь и шесть с подозрением на ветрянку. Такие уточненные данные опубликовал спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко на странице в Facebook в понедельник.

"По уточненным данным на 26.03.2018, в Ирпенскую центральную городскую больницу доставили 7 военнослужащих Национальной гвардии с подозрением на корь и 6 – с подозрением на ветрянку. Источник болезни определен – это общежитие в г. Ирпень, где проживают указанные военнослужащие НГУ", - написал Лысенко.

По его данным, военная часть находится в Броварах и там не были зафиксированы случаи болезни.

"В настоящее время состояние здоровья больных нормализовалось, они размещены в инфекционном отделении, опасности распространения болезни нет", - добавил спикер ГПУ.

Он уточнил, что ситуацию проверили представители военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.

Кроме того, по данным военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины по состоянию на данный момент в Киевской области также госпитализированы 12 военнослужащих с подозрением на корь. Четыре случая зафиксировали в Десне, три - в Киеве, один в Белой Церкви и четыре - в Ольшанице. Отмечается, что командование воинских частей проводит профилактические мероприятия по недопущению распространения инфекции.

Со ссылкой на данные 10 регионального санитарно-эпидемиологического отряда Минобороны отмечают, что это отдельные случаи заболеваний, угрозы эпидемии нет.

Ранее в Мариуполе Донецкой области были зарегистрированы 12 случаев заболевания корью, часть заболевших - военнослужащие.

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