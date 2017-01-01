В Одесской области паводок угрожает 100 тысячам жителей

Паводок на Дунае несет угрозу около 100 тысячам жителей Одесской области. На прошлой неделе были отправлены специалисты, чтоб проинспектировать ситуацию на реке, сообщил глава облгосадминистрации.

Паводок на реке Дунай несет угрозу около 100 тысячам людей facebook.com/maksym.stepanov

Паводок на реке Дунай в Одесской области несет угрозу около 100 тысячам местных жителей. Об этом в понедельник, 26 марта, на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава облгосадминистрации Максим Степанов.

По его словам, на прошлой неделе были отправлены специалисты, чтоб проинспектировать ситуацию на реке Дунай.

"Уровень (воды) близится к критической отметке. В зоне риска - более 100 тысяч жителей", - написал Стапанов.

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