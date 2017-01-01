В Украине за год совершили 5180 убийств

Сюда вошли умышленные убийства, убийства в состоянии сильного душевного волнения, умышленные убийства матерью новорожденного, убийства при превышении пределов обороны или превышении мер, необходимых для задержания преступника.

В Украине за прошлый год было совершено 5180 убийств. Об этом сообщили в Генпрокуратуре, пишут Украинские новости.

Как отмечается, при этом в эту категорию вошли преступления, которые квалифицируются по статьям 115-118 Уголовного кодекса, то есть: умышленные убийства, убийства в состоянии сильного душевного волнения, умышленные убийства матерью новорожденного, убийства при превышении пределов необходимой обороны или превышении мер, необходимых для задержания преступника.

Из них очевидных умышленных убийств (покушений) в прошлом году было свершено 1 633.

В то же время в 2016 году в Украине было совершено 6 051 убийство.

Напомним, ранее в Нацполиции заявили, что в Украине за 2017 год раскрыли 1387 убийств из 1551 совершенных и 466 убийств прошлых лет.

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