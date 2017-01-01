Украинские потребители в прошлом году увеличили розничную торговлю в Польше до 7,7 млрд злотых. Это на 8% больше, чем в 2016 году.

За пять лет расходы украинцев в Польше значительно выросли Getty Images

За пять лет расходы украинцев в Польше удвоились. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщает Польское радио.

Отмечается, что украинские потребители в 2017 году увеличили розничную торговлю в Польше до 7,7 млрд злотых, что на 8% больше, чем в 2016 году. ВIV квартале 2017 года украинцы потратили 2,1 млрд злотых - это подтверждают последние данные Главного статистического управления.

Больше украинцев тратили в Польше только немцы. Однако если оценивать средние затраты, понесенные представителями отдельных стран во время визита в Польшу, - рекордные суммы потратили украинцы. Во время одного визита в IV квартале 2017 года украинцы оставляли 777 злотых (почти $230), а немцы лишь 424 злотых ($123).

По рапорту, украинцы, которые находятся в Польше, в среднем тратят от 200 до 500 злотых в месяц.

Ранее сообщалось, что украинцы за 2017 год перевели из Польши 100 млрд гривен. Перед этим сообщалось, что до конца 2020 года на польский рынок труда будет прибывать 200-300 тысяч украинцев ежегодно.

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