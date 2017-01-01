Дипломаты РФ занимались в Украине шпионажем - МИД

Деятельность 13 членов российского дипкорпуса в Украине несовместима со статусом дипломатов. В МИД заявили, что они являются сотрудниками спецслужб РФ.

Спикер МИД Украины Марьяна Беца заявила, что российские дипломаты, которых выдворят из Украины, были на самом деле шпионами. Об этом она в понедельник, 26 марта, заявила в комментарии LIGA.net.

Как отметила Беца, деятельность 13 высылаемых из Украины российских дипломатов была несовместима со статусом дипломатов и консулов.

"Мы высылаем сотрудников посольства России, чья деятельность несовместима со статусом дипломатов и консулов. Они будут объявлены персонами нон грата и сегодня будет вручена нота протеста временно поверенному России в Украине. Они должны в ближайшее время покинуть территорию Украины", - подчеркнула Беца.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Украина вышлет 13 российских дипломатов.

Напомним, российских дипломатов также высылают 14 стран ЕС, США и Канада.

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