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СБУ перехватила разговоры сепаратистов со спецслужбами РФ

Комментариев: 1
На перехваченных аудиозаписях можно услышать приказ из Москвы срочно сдать паспорта граждан РФ всем российским военнослужащим и спецназовцам, которые воюют на Донбассе, и получить паспорта фейковых республик.

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры российских спецслужб со своими подчиненными, которые находятся на оккупированном Донбассе. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

Таким образом, как утверждают в правоохранительном ведомстве, Украина получила очередные доказательства присутствия российских военных в незаконных вооруженных формированиях так называемых ДНР и ЛНР.

В частности, на аудиозаписях переговоров сепаратистов, которые были перехвачены СБУ, можно услышать приказ из Москвы - срочно сдать паспорта граждан РФ всем российским военнослужащим и спецназовцам, которые воюют на территории ОРДЛО и получить документы прикрытия - паспорта фейковых республик.

Ранее СБУ заявила о раскрытии сети шпионов России в Харьковской области. Вскоре президент Петр Порошенко заявил, что в работе СБУ в дальнейшем будет приоритетом контрразведывательная деятельность, которую усилят на всей территории Украины.

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Теги: СБУ, спецслужбы, переговоры, перехват, сепаратисты, Телефонные переговоры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    26.03.2018, 19:49
Оценка:  0
Letohradek
Сейчас зрадофилы будут утверждать, что на записи Хзанов.
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