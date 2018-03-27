Нам просто повезло: Луценко рассказал о планах Савченко и Рубана

По словам Луценко, Россия планировала использовать хаос после теракта в центре Киева для полномасштабного наступления.

Разрешение на отгрузку оружия в автомобиль Владимира Рубана дали российские полковники, которые руководят военными частями на временно неподконтрольных правительству территориях в Донбассе. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала ICTV.

Речь идет об оружии, которое Рубан вез в Киев для якобы осуществления терактов.

По данным прокуратуры, сначала Рубан приехал к полковнику Щедрому Николаю Алексеевичу с позывным Наука. “Именно этот человек дал разрешение на отгрузку оружия в автомобиль Рубана“, - заявил генпрокурор.

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После этого, по словам Луценко, автомобиль Рубана направился в Донецк, где он встретился с российским подполковником Титовым Романом Борисовичем с позывным Алтаец. Дальше Рубан поехал в Горловку, где “окончательно загрузился оружием“. Военной частью в Горловке руководит полковник РФ Бердников Алексей Николаевич с позывным Меркурий.

По словам Луценко, за две недели до событий с задержанием Владимира Рубана и Надежды Савченко СБУ, военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько ячеек на территории Украины, которые с помощью российских денег организовали подрывную деятельность.

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“Центром таких действий, по многим данным, может быть партия, которая называется Украинский выбор, которую возглавляет господин Медведчук. И мы действительно этим занимаемся больше года“, - добавил он, отметив, что ГПУ изучает возможную связь самого Медведчука с Рубаном и Савченко.

В качестве примера подрывных действий генпрокурор назвал штурм Октябрьского дворца сторонниками Михаила Саакашвили в декабре 2017 года, а также другие инциденты с попытками “дестабилизировать улицы Киева“.

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Он уточнил, что теракт в Киеве должен был повлечь за собой наступление российско-террористических войск, поскольку, по его словам, Рубан и Савченко, “даже если бы им удалось завербовать целый полк спецназа, не могли бы действовать отдельно от какого-то более глобального плана“.

Глава ГПУ отметил, что в нескольких частях, куда обращались с “предложением“ переворота Савченко и Рубан, им отказали и даже не сообщили об этом в СБУ.

“Нам просто повезло. Нам - это Украине, не власти, это совсем другая вещь... Нам повезло, что офицеры 8 полка спецназа, который базируется в Хмельницком, уведомили СБУ о предложении Савченко и Рубана организовать террористический акт“, - сказал он.

Напомним, 8 марта Рубан был задержан с арсеналом оружия на одном из КПВВ на Донбассе,. Впоследствии он был арестован на 60 суток без права залога. В СБУ считают, что в подготовке терактов в Киеве не обошлось без “кураторов из Москвы“.

22 марта 2018 года Верховная Рада разрешила Генпрокуратуре привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать Савченко. ГПУ опубликовала видеоролик, в котором Савченко и экс-переговорщик по освобождению заложников Владимир Рубан обсуждают с военнослужащими ВСУ варианты совершения теракта в Киеве. Как и Рубана, Савченко арестовали на два месяца без права внесения залога.