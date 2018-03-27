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Нам просто повезло: Луценко рассказал о планах Савченко и Рубана

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 16
По словам Луценко, Россия планировала использовать хаос после теракта в центре Киева для полномасштабного наступления.
Луценко рассказал о связи Рубана и Савченко с Медведчуком
Луценко рассказал о связи Рубана и Савченко с Медведчуком
УНИАН

Разрешение на отгрузку оружия в автомобиль Владимира Рубана дали российские полковники, которые руководят военными частями на временно неподконтрольных правительству территориях в Донбассе. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала ICTV.

Речь идет об оружии, которое Рубан вез в Киев для якобы осуществления терактов.

По данным прокуратуры, сначала Рубан приехал к полковнику Щедрому Николаю Алексеевичу с позывным Наука. “Именно этот человек дал разрешение на отгрузку оружия в автомобиль Рубана“, - заявил генпрокурор.

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После этого, по словам Луценко, автомобиль Рубана направился в Донецк, где он встретился с российским подполковником Титовым Романом Борисовичем с позывным Алтаец. Дальше Рубан поехал в Горловку, где “окончательно загрузился оружием“. Военной частью в Горловке руководит полковник РФ Бердников Алексей Николаевич с позывным Меркурий.

По словам Луценко, за две недели до событий с задержанием Владимира Рубана и Надежды Савченко СБУ, военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько ячеек на территории Украины, которые с помощью российских денег организовали подрывную деятельность.

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“Центром таких действий, по многим данным, может быть партия, которая называется Украинский выбор, которую возглавляет господин Медведчук. И мы действительно этим занимаемся больше года“, - добавил он, отметив, что ГПУ изучает возможную связь самого Медведчука с Рубаном и Савченко.

В качестве примера подрывных действий генпрокурор назвал штурм Октябрьского дворца сторонниками Михаила Саакашвили в декабре 2017 года, а также другие инциденты с попытками “дестабилизировать улицы Киева“.

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Он уточнил, что теракт в Киеве должен был повлечь за собой наступление российско-террористических войск, поскольку, по его словам, Рубан и Савченко, “даже если бы им удалось завербовать целый полк спецназа, не могли бы действовать отдельно от какого-то более глобального плана“.

Глава ГПУ отметил, что в нескольких частях, куда обращались с “предложением“ переворота Савченко и Рубан, им отказали и даже не сообщили об этом в СБУ. 

“Нам просто повезло. Нам - это Украине, не власти, это совсем другая вещь... Нам повезло, что офицеры 8 полка спецназа, который базируется в Хмельницком, уведомили СБУ о предложении Савченко и Рубана организовать террористический акт“, - сказал он.

Напомним, 8 марта Рубан был задержан с арсеналом оружия на одном из КПВВ на Донбассе,. Впоследствии он был арестован на 60 суток без права залога. В СБУ считают, что в подготовке терактов в Киеве не обошлось без “кураторов из Москвы“.

22 марта 2018 года Верховная Рада разрешила Генпрокуратуре привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать Савченко. ГПУ опубликовала видеоролик, в котором Савченко и экс-переговорщик по освобождению заложников Владимир Рубан обсуждают с военнослужащими ВСУ варианты совершения теракта в Киеве. Как и Рубана, Савченко арестовали на два месяца без права внесения залога.

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Теги: Луценко, Рубан, Савченко, ГПУ, теракт
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Комментариев (16)
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kucher8888    27.03.2018, 10:44
Оценка:  0
kucher8888
ржач
Экс-диктатор    27.03.2018, 10:02
Оценка:  0
Экс-диктатор
Как же мы, глупенькие, сами и не представляли всего размаха...
Бгаво Юга, бгаво! Виват газоблачителям вогожого кубла!
Letohradek    27.03.2018, 09:38
Оценка:  -2
Letohradek
Пора брать в разработку Медведчука и подобных мразей, вроде Мураева, Шуфрича ...
Erw    27.03.2018, 09:40
Оценка:  +2
Erw
Да вообще всех инакомыслящих.
"Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Палыч Берия!"...
Letohradek    27.03.2018, 09:44
Оценка:  -2
Letohradek
Инакомыслие и подготовка к тер.актам - влекущим к потере суверенитета и войне в Украине, немного разные вещи
Erw    27.03.2018, 09:46
Оценка:  0
Erw
Ну конечно, вы пока не настолько убили демократию в Украине, чтобы тупо сажать в тюрьму всех инакомыслящих по обвинению в инакомыслию. Вам для этого надо сначала сфабриковать против них бредовое дело о "терроризме"...
behigh    27.03.2018, 09:40
Оценка:  +1
behigh
да кто их тронет? это торговые партнеры барыги
Letohradek    27.03.2018, 09:45
Оценка:  -2
Letohradek
Я не понял, ты ЗА, что бы их взяли в оборот, или против?
speake    27.03.2018, 09:28
Оценка:  +6
speake
Блин, что они курят?????
Erw    27.03.2018, 09:31
Оценка:  0
Erw
+++
Letohradek    27.03.2018, 09:41
Оценка:  -6
Letohradek
Рашистам не нравится, что СБУ взяли в оборот расисйкую "консерву", это закономерно. И твои возмущения уже не могут влиять на данную ситуацию Не далек тот час, когда ребята с СБУ возьмутся и за таких как ты.
Yzenykkrasavchik    27.03.2018, 09:48
Оценка:  -3
Yzenykkrasavchik
Президент правильно сказал кто критикует власть тот пятая колонна))))
Erw    27.03.2018, 09:48
Оценка:  +2
Erw
Савченко, воевавшая на фронте и убивавшая агрессоров, Рубан, вызволяющий из плена украинских воинов - "расийские кансервы"!??? Что дальше - болезнь это благо, голод - полезен, флюоорография - пережиток российской системы и не нужна, что вы ещё придумаете, чтобы обманывать украинцев???
dj_qwe    27.03.2018, 09:54
Оценка:  0
dj_qwe
забыл еще написать доллар по 8 это зло, а доллар по 35 - добро
Letohradek    27.03.2018, 09:58
Оценка:  -1
Letohradek
Erw, Андрей Власов, тоже какое то время доблестно воевал с немцами, во второй мировой, и спустя какое-то время, он начал воевать с советскими фашистами, перейдя на сторону бывших своих врагов. Аналогию не находишь?
Letohradek    27.03.2018, 09:59
Оценка:  -1
Letohradek
Так что, не утруждай себя написанием гнойных комментариев, ты этим ничего не изменишь. "консервы" получат сполна за предательство!
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