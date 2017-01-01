Сутки в АТО: почти полсотни обстрелов
За прошедшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 47 раз – жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке утром во вторник, 27 марта, на своей странице в Facebook.
Как отметили в штабе, на донецком направлении сепаратисты использовали минометы и гранатометы возле Авдеевки, Водяного, шахты Бутовка, Каменки, Павлополя, Песок и Верхнеторецкого, Марьинки, Широкино, Талаковки и Гнутово.
На луганском направлении сепаратисты применяли пулеметы и вооружение БМП в районе Новгородского, Троицкого, Луганского и Станицы Луганской, говорится в сообщении.
Напомним, Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси договорилась об установлении нового перемирия на Донбассе с 30 марта.
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