Сутки в АТО: почти полсотни обстрелов

В частности, на Донецком направлении из 82 мм минометов и гранатометов различных типов неоднократно обстреливали украинских защитников Авдеевки.

За прошедшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 47 раз – жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке утром во вторник, 27 марта, на своей странице в Facebook.

Как отметили в штабе, на донецком направлении сепаратисты использовали минометы и гранатометы возле Авдеевки, Водяного, шахты Бутовка, Каменки, Павлополя, Песок и Верхнеторецкого, Марьинки, Широкино, Талаковки и Гнутово.

На луганском направлении сепаратисты применяли пулеметы и вооружение БМП в районе Новгородского, Троицкого, Луганского и Станицы Луганской, говорится в сообщении.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси договорилась об установлении нового перемирия на Донбассе с 30 марта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet