Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки в АТО: почти полсотни обстрелов

Комментариев: 0
В частности, на Донецком направлении из 82 мм минометов и гранатометов различных типов неоднократно обстреливали украинских защитников Авдеевки.
Украинские военные на Донбассе
Украинские военные на Донбассе
Минобороны Украины

За прошедшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 47 раз – жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке утром во вторник, 27 марта, на своей странице в Facebook.

Как отметили в штабе, на донецком направлении сепаратисты использовали минометы и гранатометы возле Авдеевки, Водяного, шахты Бутовка, Каменки, Павлополя, Песок и Верхнеторецкого, Марьинки, Широкино, Талаковки и Гнутово.

На луганском направлении сепаратисты применяли пулеметы и вооружение БМП в районе Новгородского, Троицкого, Луганского и Станицы Луганской, говорится в сообщении.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси договорилась об установлении нового перемирия на Донбассе с 30 марта.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, АТО, Перемирие на Донбассе, АТО новости, Перемирие на востоке Украины, зона АТО, АТО на востоке Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь