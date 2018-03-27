Климкин предложил дискуссию о введении в Украине латиницы

По мнению главы МИД, это может быть объединяющим фактором.

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил провести в обществе активное обсуждение возможного введения в Украине использования в письме букв латиницы параллельно с кирилличными.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Таким образом глава МИД откликнулся на инициативу, озвученную польским историком и журналистом Земовитом Щереком.

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“Сегодня разговаривали с представителями стран Центральной Европы о судьбе региона и роли Украины в центрально-европейском сообществе. Среди собеседников - журналисты, писатели, бывшие политики. Дискуссия была глубокой и нужной. (...) В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу“, - написал Климкин.

При этом министр отметил, что, по его мнению, нужно работать на то, что “нас объединяет, а не разъединяет“.

“С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии“, - предложил министр.

Напомним, 20 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил изменения в указе о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу.