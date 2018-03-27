Климкин предложил дискуссию о введении в Украине латиницы
Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил провести в обществе активное обсуждение возможного введения в Украине использования в письме букв латиницы параллельно с кирилличными.
Об этом министр написал на своей странице в Facebook.
Таким образом глава МИД откликнулся на инициативу, озвученную польским историком и журналистом Земовитом Щереком.
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“Сегодня разговаривали с представителями стран Центральной Европы о судьбе региона и роли Украины в центрально-европейском сообществе. Среди собеседников - журналисты, писатели, бывшие политики. Дискуссия была глубокой и нужной. (...) В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу“, - написал Климкин.
При этом министр отметил, что, по его мнению, нужно работать на то, что “нас объединяет, а не разъединяет“.
“С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии“, - предложил министр.
Напомним, 20 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил изменения в указе о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу.
До насильственной христианизации у наших предков в ходу было несколько систем письменности. Основной было Буквица. Она базировалась на 49 образах. Но пришли Кирилл и Мефодий и "изобрели" церковно-славянскую письменность, выбросив из
Напомню. Весь "просвещенный" мир говорит: этрусское не читаемо". И только специалист по славянским языкам профессор Тадеуш Воланский прочитал этрусские надписи. За это иезуиты требовали сжечь его на костре. Потеряв свой язык,
В Буквице было 49 образов. В современном русском языке - 33 буквы. В украинском тоже. В латинице - 26. Сокращение почти в 2 раза и полная потеря образности. У евреев в лашенкоидише было 22 символа. Сейчас - 33. Т.е. евреи не сокращают свой алфавит, а расширяют. Почему мы
Все реформы, о которых я писал, были дез дискуссий. А тут - нас приучают к мысли, что это будет сделано без нашего согласия.
Посмотрите на евреев. Они свои корни не рубят, но еврей Климкин хочет, чтобы мы рубили свои корни для того, чтобы понравиться евреям. Вот и вся суть дискуссии. Но вот только один момент: нас за это все вообще перестанут уважать.
На радость Йовбакам, назло ворогам!
Як що сказали що в Україні повинна бути українська мова, то давайте дотримуватися цього напрямку ...
Проще написать одну букву "ш" для обозначения звука "ш", чем две знака "S" и "H" - "SH", и так со всеми шипящими.