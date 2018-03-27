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Климкин предложил дискуссию о введении в Украине латиницы

Комментариев: 37
По мнению главы МИД, это может быть объединяющим фактором.
Изначально такую инициативу озвучил польский журналист
Изначально такую инициативу озвучил польский журналист
depositphotos.com

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил провести в обществе активное обсуждение возможного введения в Украине использования в письме букв латиницы параллельно с кирилличными.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Таким образом глава МИД откликнулся на инициативу, озвученную польским историком и журналистом Земовитом Щереком.

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“Сегодня разговаривали с представителями стран Центральной Европы о судьбе региона и роли Украины в центрально-европейском сообществе. Среди собеседников - журналисты, писатели, бывшие политики. Дискуссия была глубокой и нужной. (...) В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу“, - написал Климкин.

При этом министр отметил, что, по его мнению, нужно работать на то, что “нас объединяет, а не разъединяет“.

“С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии“, - предложил министр.

Напомним, 20 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил изменения в указе о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу.

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Теги: кириллица, латиница, правописание, МИД, Климкин
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Комментариев (37)
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Глод    27.03.2018, 10:49
Оценка:  0
Глод
А сколько бабла можно будет попилить на новых учебниках, вывесках, переводе документации и прочем.
Woodbrother    27.03.2018, 10:53
Оценка:  0
Woodbrother
Какое бабло, это просто дискуссия.
Глод    27.03.2018, 10:46
Оценка:  0
Глод
Языковой вопрос разве в компетенции министра иностранных дел?
Из_бана    27.03.2018, 10:51
Оценка:  -1
Из_бана
В компетенции еврея Климкина проводить в Украине политику глобального предиктора.
Из_бана    27.03.2018, 10:30
Оценка:  +1
Из_бана
Странные какие-то тут посты. Без понимания сути. А суть такова.

До насильственной христианизации у наших предков в ходу было несколько систем письменности. Основной было Буквица. Она базировалась на 49 образах. Но пришли Кирилл и Мефодий и "изобрели" церковно-славянскую письменность, выбросив из
Из_бана    27.03.2018, 10:33
Оценка:  +1
Из_бана
Буквицы 5 непонятных им образов и заменив названия еще нескольких образов на понятные им греческие. Так началось уничтожения образности нашей письменности и перевод ее в фонемный алфавит. Потом "обрезание" сделал Ярослав Хромой. После него постарался так называемый Петр 1. Потом Буквицу обрезал
Из_бана    27.03.2018, 10:35
Оценка:  +1
Из_бана
Николай 2. А после еврейского государственного переворота одним из первых указов советской власти быз указ о реформе алфавита. И вместо славянской образной Буквицы мы получили безОбразный непонятно чей алфавит - для типичного фонемного письма. Язык утратил свою суть - образность.
Из_бана    27.03.2018, 10:37
Оценка:  +1
Из_бана
Сегодня нам в обиход ввели огромное количество иностранных слов и теперь предлагают эти иностранные слова вообще писать латиницей. Таким образом у нас полностью и окончательно отнимут исконный язык наших предков. А, так как язык - это душа народа, нас полность хотят лишить нашей души.
Из_бана    27.03.2018, 10:40
Оценка:  +1
Из_бана
Потеряв свой язык мы потеряем ключ к старым сакральным знаниям.

Напомню. Весь "просвещенный" мир говорит: этрусское не читаемо". И только специалист по славянским языкам профессор Тадеуш Воланский прочитал этрусские надписи. За это иезуиты требовали сжечь его на костре. Потеряв свой язык,
Из_бана    27.03.2018, 10:40
Оценка:  +1
Из_бана
мы потеряем ключи к своему прошлому.
Woodbrother    27.03.2018, 10:42
Оценка:  0
Woodbrother
Никто ничего не хочет. Это просто дискуссия, навеянная Казахстаном.
Из_бана    27.03.2018, 10:46
Оценка:  +1
Из_бана
И - вишенка на тортик:

В Буквице было 49 образов. В современном русском языке - 33 буквы. В украинском тоже. В латинице - 26. Сокращение почти в 2 раза и полная потеря образности. У евреев в лашенкоидише было 22 символа. Сейчас - 33. Т.е. евреи не сокращают свой алфавит, а расширяют. Почему мы
Из_бана    27.03.2018, 10:48
Оценка:  -1
Из_бана
в угоду кому-то должны деградировать?
Из_бана    27.03.2018, 10:50
Оценка:  -1
Из_бана
2 Woodbrother

Все реформы, о которых я писал, были дез дискуссий. А тут - нас приучают к мысли, что это будет сделано без нашего согласия.
AdonayElohimov    27.03.2018, 10:27
Оценка:  0
AdonayElohimov
Да и клинопись для Палубия - ну шоб ему еще легче было глаза, мозги и язык ломать, да и еще одним камнем раздора больше как никак будет)))
Из_бана    27.03.2018, 10:21
Оценка:  0
Из_бана
Очередной шаг по пути уничтожения славянства и отхода от своей сути.

Посмотрите на евреев. Они свои корни не рубят, но еврей Климкин хочет, чтобы мы рубили свои корни для того, чтобы понравиться евреям. Вот и вся суть дискуссии. Но вот только один момент: нас за это все вообще перестанут уважать.
Woodbrother    27.03.2018, 10:29
Оценка:  0
Woodbrother
Дохристианская письменность древних восточных славян очень напоминала руническую западную . А еще более ранние славяне пользовались знаками, сходными с иероглифами по смысловой нагрузке .
Letohradek    27.03.2018, 10:30
Оценка:  +1
Letohradek
Не странно ли тебе, что чехов, словаков, словенцев, не перестали уважать за использование латиницы в своем языке?
Экс-диктатор    27.03.2018, 10:04
Оценка:  +1
Экс-диктатор
Даёшь климкопись!
Woodbrother    27.03.2018, 10:06
Оценка:  0
Woodbrother
Клинопись как то архаична. Матрица должна работать на своем языке - 00 19 G4 FF 02 98 D1 AW 21 35 87 .......
Экс-диктатор    27.03.2018, 10:09
Оценка:  0
Экс-диктатор
Та давай уже не hex, а сразу bin 100011010101
Woodbrother    27.03.2018, 10:13
Оценка:  0
Woodbrother
Тоже покатит, и писать удобно.
Экс-диктатор    27.03.2018, 10:16
Оценка:  +1
Экс-диктатор
Ага... И какать тож
Woodbrother    27.03.2018, 10:18
Оценка:  +2
Woodbrother
И венгерские йобики будут довольны.
Экс-диктатор    27.03.2018, 10:29
Оценка:  0
Экс-диктатор
Точно!
На радость Йовбакам, назло ворогам!
Coюзник    27.03.2018, 09:51
Оценка:  +2
Coюзник
Це щоб мадьярам дупу підлизати??? То нехай Клімкін сам її цілує ...
Як що сказали що в Україні повинна бути українська мова, то давайте дотримуватися цього напрямку ...
Coюзник    27.03.2018, 09:54
Оценка:  +2
Coюзник
Навіщо ускладнювати і без того не просту мовну ситуацію в країні
Zamator    27.03.2018, 09:50
Оценка:  +5
Zamator
В украинском языке есть буква ""Щ", которая в латинице будут четырьмя. А любимый борщ станет "borshch"... только из-за борща латиница нам не подходит.
Woodbrother    27.03.2018, 09:53
Оценка:  -4
Woodbrother
На россии проблему с борщем решили альтернативно - суп со свяколкой па масковски та.
Woodbrother    27.03.2018, 09:48
Оценка:  -4
Woodbrother
Большинство славянских стран используют латиницу. Сербия использует смешанную латино-кирилицу. Чисто на кирилице сидят славянские Украина и Беларусь .
Erw    27.03.2018, 09:51
Оценка:  +1
Erw
Ну и что? У них свои ветви славянских языков - южнославянская и западнославянская, а у нас своя - восточнославяснкая ветьвь, мы будем писать на кириллице, тем более что она удобнее.
Проще написать одну букву "ш" для обозначения звука "ш", чем две знака "S" и "H" - "SH", и так со всеми шипящими.
Woodbrother    27.03.2018, 09:55
Оценка:  -3
Woodbrother
Проблема латиницы сейчас не актуальна, но она уже была в истории Украины. У нас была сербская методика смешения стилей.
Erw    27.03.2018, 10:00
Оценка:  +1
Erw
Точнее, латиница была на Галичине, когда та была под контролем Польши. А теперь, я смотрю, вы опять хотите возвращения старых времён? На чью мельницу воду льёте, уважаемый? Всё мечтаете о возвращении "Схидних Кресов"?
Woodbrother    27.03.2018, 10:03
Оценка:  -3
Woodbrother
Erw - латиница , смешанная с кирилицей существовала и в Полтаве и в Харькове и даже в Одессе с Мариуполем. Посмотрите старинные документы, много интересного откроете для себя.
Erw    27.03.2018, 09:32
Оценка:  +1
Erw
А ведь насчёт "объединяющего фактора" Климкин прав, практически все жители Украины действительно объединятся в ненависти к этому идиоту!
Erw    27.03.2018, 09:39
Оценка:  +2
Erw
Минуса поставили сторонники введения латиницы? Пусть покажутся, хочется посмотреть на альтернативно одарённых!
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