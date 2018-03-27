Под Кривым Рогом боец АТО подорвался на гранате

Между мужчиной и его женой возник конфликт. Женщина уехала к родителям, а супруг отправился за ней. Однако жена отказалась помириться.

В селе Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области мужчина погиб, взорвав гранату. Трагедия произошла накануне, 26 марта, сообщает Первый Городской.

По предварительной информации, у мужчины произошел конфликт с супругой. Женщина уехала к родителям, а супруг отправился за ней.

"После отказа помириться и вернуться домой, мужчина подорвал гранату прямо в уборной дома родственников жены", – отмечает СМИ.

По данным журналистов, погибший – бывший участник антитеррористической операции, работал кинологом.

Ранее в Доброполье Донецкой области в многоквартирном доме в микрорайоне Солнечный взорвалась граната – погиб один мужчина.