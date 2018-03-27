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Под Кривым Рогом боец АТО подорвался на гранате

Комментариев: 1
Между мужчиной и его женой возник конфликт. Женщина уехала к родителям, а супруг отправился за ней. Однако жена отказалась помириться.
Мужчина взорвал гранату в туалете дома родственников жены
Мужчина взорвал гранату в туалете дома родственников жены

В селе Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области мужчина погиб, взорвав гранату. Трагедия произошла накануне, 26 марта, сообщает Первый Городской.

 

По предварительной информации, у мужчины произошел конфликт с супругой. Женщина уехала к родителям, а супруг отправился за ней.

"После отказа помириться и вернуться домой, мужчина подорвал гранату прямо в уборной дома родственников жены", – отмечает СМИ.

По данным журналистов, погибший – бывший участник антитеррористической операции, работал кинологом.

Ранее в Доброполье Донецкой области в многоквартирном доме в микрорайоне Солнечный взорвалась граната – погиб один мужчина.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: смерть, самоубийство, Кривой Рог, граната, участник боевых действий, участник АТО
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Комментариев (1)
Yzenykkrasavchik    27.03.2018, 09:45
Оценка:  +2
Yzenykkrasavchik
Воивсём виноват Рубан, это он ввозил гранаты и раздовал атошникам
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