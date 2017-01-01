Под Полтавой вторые сутки горит свалка

Сейчас огонь охватывает десятки квадратных метров.

На территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов в селе Макуховка возник крупный пожар. Возгорание началось еще утром в понедельник.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что мусор горит на площади в 200 квадратных метров.

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Пожар локализовали в 12.00. По состоянию на 21.00 понедельника возгорание было ликвидировано на 150 квадратных метрах. Сейчас работы по тушению пожара продолжаются, с огнем борются 13 спасателей с помощью трех единиц спецтехники.

Тушение пожара продолжается

Напомним, 21 марта в России в городе Волоколамск из школы №2 были госпитализированы 23 ребенка, еще 16 была оказана медицинская помощь на месте - дети массово травятся из-за сероводорода.