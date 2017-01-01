В Лозовой девушка имитировала свое похищение и вымогала 100 тыс. гривен
В городе Лозовая на юге Харьковской области 17-летняя девушка вместе со знакомым мужчиной организовала собственное “похищение“, чтобы получить 100 тысяч гривен от собственных родителей.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
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Сообщение об исчезновении несовершеннолетней поступило в дежурную часть Лозовского отдела полиции 24 марта от 37-летней женщины. Она пояснила, что накануне ее дочь ушла на улицу на прогулку. На следующее утро на мобильный телефон матери пришло смс, в котором похитители требовали выкуп за дочь в размере 100 тысяч гривен.
Правоохранители нашли пропавшую девушку в одной из многоэтажек. Она находилась в квартире, которую снял ее 23-летний знакомый. “Похищенная“ сообщила, что схему вымогательства она придумала сама.
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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.190 (мошенничество) УК Украины.
Как сообщалось 19 марта, под Луцком похитили и пытали двух майнеров криптовалют.