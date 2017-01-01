В ассортименте были - БТРы, БМП, ЗИЛы и тягачи с лебедками.

Около 200 военных машин пытались продать через интернет в Житомирской области

Около 200 военных машин пытались продать через интернет в Житомирской области

Работники специальной полиции совместно с военной прокуратурой Житомирского гарнизона в ходе расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода вышли на схему хищения специальной техники и транспортных средств. В течение двух недель был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 объектов, подготовленных к продаже.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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“Среди обнаруженной техники - БТРы, БМП, ЗИЛы, Урал, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ней, аккумуляторные батареи, шины и прочее“, - сообщили в полиции.

Правоохранители установили, что технику продавали через интернет. Сейчас определяется принадлежность техники к воинским частям.

Все обстоятельства расследуются в рамках начатого производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или заключения сроком от 3 до 8 лет.

Полиция инициировала ходатайство о наложении ареста на эту технику до выяснения всех обстоятельств.

Напомним, 20 марта под Черниговом поймали военного, укравшего с танков заряды.