Отравившей 70 человек продавщице огласили приговор

Во время судебного заседания продавщица признала свою вину и попросила строго ее не наказывать.

Во Львове суд приговорил к двум годам условно продавщицу скумбрии с рынка Привокзальный, товаром которой в сентябре 2017 отравился 71 человек. Об этом сообщает Захид.net во вторник, 27 марта.

Во время судебного заседания продавщица признала свою вину. Двое пострадавших от отравления, свидетельствовали в суде и тоже попросили назначить женщине наказание, не связанное с лишением свободы.

В приговоре суда приводятся результаты исследований образцов рыбы, которой торговала женщина на рынке, и которую нашли у нее дома. Во всех случаях эксперты обнаружили бактерию сальмонеллу. Эту же бактерию обнаружили на посуде, которую использовала продавщица для разделки рыбы и на рабочих поверхностях в ее кухне.

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Рассмотрев все доказательства, приведенные во время заседания, суд сначала решил, что следует назначить женщине наказание в виде лишения свободы, однако затем изменил свое же решение.

“Суд считает, что исправление и перевоспитание обвиняемой возможно без изоляции от общества, а поэтому в соответствии с требованиями ст. 75 УК Украины следует освободить ее от отбывания наказания с испытанием и установлением испытательного срока“, – говорится приговоре.

Суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Напомним, отравление рыбой с Привокзального рынка стало самым масштабным во Львове за последние 10 лет. 65 человек, семеро из которых дети, попали в больницу. Всем пострадавшим был поставлен диагноз сальмонеллез. Как оказалось, продавщица коптила рыбу в собственном гараже в антисанитарных условиях и нелегально продавала ее на рынке. Женщину судили по статье о нарушении санитарных правил и норм (ч.2 ст.325 УК Украины).