Главный антикоррупционер страны увольняется

Наталья Корчак заявила, что за должность не держится и с большим удовольствием переложит обязанности главы НАПК на чужие плечи после 28 марта, когда истекает срок ее полномочий.

Наталья Корчак не будет оставаться в должности главы НАПК 112 Украина

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что не планирует оставаться в должности после 28 марта 2018 года, когда истекает срок ее полномочий.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

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“Всем, кому все время мешала Корчак, ее “неправомерные/неправильные/незаконные/непрофессиональные“ действия, гаражи, неподача в отставку, принципиальность, “связи с Народным фронтом“, голос, внешность и т. п., хочу сообщить - в среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием “бремя славы“ переложу на чужие плечи“, - написала она в соцсети.

Корчак также выразила надежду, что на внеочередном заседании будет избран новый председатель Нацагентства.

Ранее сообщалось, что в НАБУ допросили главу НАПК Наталью Корчак. Перед этим Корчак обвинили в запредельной зарплате.