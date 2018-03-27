Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Главный антикоррупционер страны увольняется

Комментариев: 8
Наталья Корчак заявила, что за должность не держится и с большим удовольствием переложит обязанности главы НАПК на чужие плечи после 28 марта, когда истекает срок ее полномочий.
Наталья Корчак не будет оставаться в должности главы НАПК
Наталья Корчак не будет оставаться в должности главы НАПК
112 Украина

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что не планирует оставаться в должности после 28 марта 2018 года, когда истекает срок ее полномочий.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

Читай также: Скандал в НАПК: руководство агентства обвинили в коррупции

“Всем, кому все время мешала Корчак, ее “неправомерные/неправильные/незаконные/непрофессиональные“ действия, гаражи, неподача в отставку, принципиальность, “связи с Народным фронтом“, голос, внешность и т. п., хочу сообщить - в среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием “бремя славы“ переложу на чужие плечи“, - написала она в соцсети.

Корчак также выразила надежду, что на внеочередном заседании будет избран новый председатель Нацагентства.

Ранее сообщалось, что в НАБУ допросили главу НАПК Наталью Корчак. Перед этим Корчак обвинили в запредельной зарплате.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: коррупция, отставка, борьба с коррупцией, должность, Нацагенство по борьбе с коррупцией (НАПК)
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Flesh_21    27.03.2018, 12:34
Оценка:  0
Flesh_21
"на чужие плечи" !!!!??? БМ УЧИТЕ ЗАКОНЫ!!!!
Flesh_21    27.03.2018, 12:34
Оценка:  0
Flesh_21
(Голова Національного агентства обирається агентством строком на два роки з числа його членів. Одна й та сама особа не може обіймати цю посаду два строки підряд).
FriendLoki    27.03.2018, 12:21
Оценка:  0
FriendLoki
Неужели нахапалась?
бяка-zluka    27.03.2018, 12:15
Оценка:  +3
бяка-zluka
Еще бы Супрун с собой захватила.Та еще и.о мин охраны здоровья.
Boris_2    27.03.2018, 12:10
Оценка:  +4
Boris_2
Нацарював і втік!!! Вона не перша, сєня кролик ДЕ? Нахіба їм всім Україна, тільки щоб нацарювати!!!
Зорро    27.03.2018, 12:07
Оценка:  +3
Зорро
Так это что значит, борьба с коррупцией закончена? Ну и кто кого победил?
дикий_Ким    27.03.2018, 12:01
Оценка:  +5
дикий_Ким
представляю сколько бабла она вынесла за всё это время
tetyalissa    27.03.2018, 11:35
Оценка:  +5
tetyalissa
\\\ От усердия аж заплыла !! Что была , что не была - РЕЗУЛЬТАТОВ НЕТ !! \\\\\\\\\\\
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь