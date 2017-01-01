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Стало известно, когда изберут нового главу НАПК

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Выбор нового председателя Национального агенства предотвращения коррупции назначен на тот же день, когда заканчиваются полномочия предыдущего главы.
Нового главу НАПК будут избирать на внеочередном заседании
Нового главу НАПК будут избирать на внеочередном заседании
liga.net

В среду, 28 марта, состоится внеочередное заседание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Темой заседания будет выбор нового председателя НАПК.

Отмечается, что заседание состоится в Киеве на бульваре Дружбы народов, 28 в 14:00.

Напомним, председатель НАПК Наталья Корчак заявила об истечении срока ее полномочий 28 марта и о готовности передать руководство госагентством.

 

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Теги: Выборы, борьба с коррупцией, должность, Нацагенство по борьбе с коррупцией (НАПК)
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