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Депутат Геращенко живет в элитной квартире за счет бедного тестя - СМИ

Комментариев: 4
Согласно декларации, тесть Геращенко платит за квартиру 3 тысячи долларов ежемесячно, однако сам в ней не проживает.
Тесть депутата не имеет средств
Тесть депутата не имеет средств
УНИАН

Журналисты выяснили, что народный депутат Антон Геращенко якобы арендует элитную квартиру в центре Киева за счет 62-летнего тестя Алексея Шамбура, у которого нет финансовых доходов.

Об этом говорится в расследовании Тесть Печерского уровня для программы Наши деньги.

В квартиру на 190 квадратных метров на Печерске семья Антона Геращенко въехала на второй год его депутатства - в 2016 году. В тот же год тесть нардепа, Алексей Шамбур зарегистрировал ЧП с “научной деятельности“ и начал финансировать проживание зятя.

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“В меня нет столько денег, чтобы покупать такую ​​квартиру. Арендуем вместе с тестем. Это наше общее с тестем решение, нас это устраивает“, - заявил депутат.

Журналисты выяснили, что тесть Геращенко постоянно проживает в Полтаве и он около десяти лет он не получал дохода, а с 2016 года успел заработать около 270-ти тысяч гривен.

“Вместе с тем его расходы на аренду квартиры, в которой он живет, превышают полтора миллиона гривен. Кроме того еще около миллиона Шамбур в том же 2016 году выложил за внедорожник Santa Fe, которым пользуется Геращенко“, - говорится в расследовании.

Журналистам нардеп отметил, что тесть оплачивает квартиру с накоплений, но каким образом заработанных, сказать не смог.

Отмечается, что доступ на этаж, где находится квартира депутата, полностью перекрыт: выход на лестницу закрыт, а оба лифта не поднимаются на этот этаж без использования спецключа. 

Напомним, 16 марта в СМИ сообщалось, что уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, является одной из контролеров ООО Строительная компания Крымжелезобетон, которая после аннексии полуострова была перерегистрирована в российской налоговой.

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Теги: депутат, Антон Геращенко, журналисты, квартира, декларация
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Комментариев (4)
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transiver    27.03.2018, 12:22
Оценка:  +1
transiver
И чего от него можно получить!?!?
ГенийПрошлого    27.03.2018, 12:22
Оценка:  +3
ГенийПрошлого
все кто будет возмущаться это враги народа???
transiver    27.03.2018, 12:21
Оценка:  +1
transiver
в истоках власти...
transiver    27.03.2018, 12:20
Оценка:  +5
transiver
Лицемер и брехун!
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