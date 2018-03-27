Депутат Геращенко живет в элитной квартире за счет бедного тестя - СМИ

Согласно декларации, тесть Геращенко платит за квартиру 3 тысячи долларов ежемесячно, однако сам в ней не проживает.

Журналисты выяснили, что народный депутат Антон Геращенко якобы арендует элитную квартиру в центре Киева за счет 62-летнего тестя Алексея Шамбура, у которого нет финансовых доходов.

Об этом говорится в расследовании Тесть Печерского уровня для программы Наши деньги.

В квартиру на 190 квадратных метров на Печерске семья Антона Геращенко въехала на второй год его депутатства - в 2016 году. В тот же год тесть нардепа, Алексей Шамбур зарегистрировал ЧП с “научной деятельности“ и начал финансировать проживание зятя.

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“В меня нет столько денег, чтобы покупать такую ​​квартиру. Арендуем вместе с тестем. Это наше общее с тестем решение, нас это устраивает“, - заявил депутат.

Журналисты выяснили, что тесть Геращенко постоянно проживает в Полтаве и он около десяти лет он не получал дохода, а с 2016 года успел заработать около 270-ти тысяч гривен.

“Вместе с тем его расходы на аренду квартиры, в которой он живет, превышают полтора миллиона гривен. Кроме того еще около миллиона Шамбур в том же 2016 году выложил за внедорожник Santa Fe, которым пользуется Геращенко“, - говорится в расследовании.

Журналистам нардеп отметил, что тесть оплачивает квартиру с накоплений, но каким образом заработанных, сказать не смог.

Отмечается, что доступ на этаж, где находится квартира депутата, полностью перекрыт: выход на лестницу закрыт, а оба лифта не поднимаются на этот этаж без использования спецключа.

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