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Депутат от БПП купил биткоинов на 24 миллиона

Комментариев: 2
Голубову грозит за несообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии всего лишь штраф на 1700-3400 гривен.
Сегодня биткоины Голубова стоят почти 297 млн гривен
Сегодня биткоины Голубова стоят почти 297 млн гривен
epravda.com.ua

Депутат от партии БПП Дмитрий Голубов купил в декабре 2017 года криптовалюты почти на 24,5 млн гривен, однако не указал в декларации об изменениях в имущественном состоянии.

Об этом сообщает Следствие.Инфо.

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Анализируя документы нардепа на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции журналисты выяснили, что Голубов в 2012 году, будучи главой Интернет партии Украины, приобрел биткоины, стоимость которых выросла более чем на 1,7 млрд гривен.

В августе 2017 года депутат потратил 32,8 млн грн на биткоин Кэш, о чем сообщил НАПК. Сегодня они стоят почти 297 млн гривен.

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После, в декабре 2017 года, Голубов купил еще биткоины Голд, стоимость которых выросла на 4,4 млн грн. О покупке последних Голубов сообщил НАПК только через три месяца, что является нарушением закона.

Депутату грозит лишь штраф 1700-3400 гривен.

Напомним, 27 марта стало известно, что народный депутат Антон Геращенко якобы арендует элитную квартиру в центре Киева за счет 62-летнего тестя Алексея Шамбура, у которого нет финансовых доходов.

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Теги: депутат, Голубов, биткоины, НАПК, декларация, коррупция
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Комментариев (2)
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exolot    27.03.2018, 13:05
Оценка:  +4
exolot
В других странах, где действительно борятся с коррупцией, гарантированная посадка на длительный срок. У нас воруй и если поймали заплати штраф и продолжай.
Mr_Nike    27.03.2018, 13:00
Оценка:  0
Mr_Nike
лох
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