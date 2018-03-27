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Жестокое убийство двухлетней девочки: местные заявляют об изнасиловании

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В течение нескольких месяцев преступник издевался над 2-летней Вероникой и 5-летней Дианой. Люди подозревают, что было изнасилование, полиция отрицает эту информацию.
Люди боятся, что изувер может избежать наказания благодаря влиятельным родителям
Люди боятся, что изувер может избежать наказания благодаря влиятельным родителям
Facebook/Сергій Мазур

В селе Мыльники в Черниговской области 20 марта Назар Красуля пытал и до смерти забил двухлетнюю девочку Веронику на глазах ее матери. Жители также предполагают, что сестру погибшей 5-летнюю Диану изнасиловали.

Об этом  сообщает ТСН.

“После широкой огласки дела соседи начали рассказывать журналистам, что Красуля в течение нескольких месяцев издевался над обоими детьми и развращал их на глазах у матери и своей сожительницы. Также отмечают, что взрослые в этом доме злоупотребляли алкоголем“, - говорится в сообщении.

В то же время в полиции опровергают факт изнасилования.

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“Было установлено, что девочка умерла от тяжелых телесных повреждений - отека головного мозга и субдуральной гематомы. На месте преступления судмедэксперт вместе с гинекологом в присутствии понятых осмотрели тело погибшей девочки и никаких следов изнасилования не обнаружили. Эти же специалисты осмотрели и старшую сестренку - никаких следов сексуального насилия они не нашли “, - заявили в управлении Нацполиции Черниговской области.

Но дело уже получило резонанс и в понедельник, 26 марта, в Нежине люди устроили акцию с требованиями наказать виновных в сложившейся ситуации.

Среди их требований: лишение матери родительских прав и привлечение ее к ответственности как сообщницы тяжких преступлений, пожизненное заключение для Назара Красули, а также привлечение к ответственности соцработников, которые должны были предотвратить эту трагедию.

Организатор акции Александр Максимец также отметил, что среди требований было и привлечение к ответственности местных полицейских, которые могли предотвратить убийство.

“Селяне неоднократно обращались к участковому по фактам краж, в которых обвиняли Назара Красулю. Но правоохранители игнорировали, проверяли всех, кроме Назара. А уже при осмотре его дома понятые, селяне, узнали свои вещи, которые были украдены. Правоохранители, которые должны были посадить его за кражи, спасли бы этим детей“, - отметил Максимец.

Все озвученныен во время акции требования были переданы в Нежинской местной прокуратуре.

Жители не верят в результаты местной экспертизы и требуют эксгумации тела ребенка и проведения независимой экспертизы с привлечением экспертов из областного центра или из Киева.

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“Что касается изнасилования следствие опровергает, но местные жители, которые были понятыми, они четко заявляют, что у ребенка были обожжены гениталии - о нее окурки тушили, просто как о пепельницу. Также у нее был разорван ротик“, - рассказал  координатор формации С14 в Черниговской области Александр Максимец, детство которого частично прошло в селе Мыльники.

Один из жителей села Мыльники, рассказал, что важную роль в этом деле сыграл сельский председатель, уточняет Прямой со ссылкой на местных жителей. Сейчас подозреваемый в СИЗО, но родные погибшей девочки боятся, что изувер может избежать наказания благодаря влиятельным родителям.

Напомним, 10 января в Харькове трехлетний мальчик умер от голода и пыток родителей.

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Теги: убийство, изнасилование, девочка, ребенок, Черниговская область, Мыльники
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Комментариев (1)
Шкиряк_и_Зорян    27.03.2018, 13:26
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорян
Это с таким контингентом страна пытается влезть в ЕС?
Опомнитесь, люди!
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