Жестокое убийство двухлетней девочки: местные заявляют об изнасиловании

В течение нескольких месяцев преступник издевался над 2-летней Вероникой и 5-летней Дианой. Люди подозревают, что было изнасилование, полиция отрицает эту информацию.

В селе Мыльники в Черниговской области 20 марта Назар Красуля пытал и до смерти забил двухлетнюю девочку Веронику на глазах ее матери. Жители также предполагают, что сестру погибшей 5-летнюю Диану изнасиловали.

Об этом сообщает ТСН.

“После широкой огласки дела соседи начали рассказывать журналистам, что Красуля в течение нескольких месяцев издевался над обоими детьми и развращал их на глазах у матери и своей сожительницы. Также отмечают, что взрослые в этом доме злоупотребляли алкоголем“, - говорится в сообщении.

В то же время в полиции опровергают факт изнасилования.

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“Было установлено, что девочка умерла от тяжелых телесных повреждений - отека головного мозга и субдуральной гематомы. На месте преступления судмедэксперт вместе с гинекологом в присутствии понятых осмотрели тело погибшей девочки и никаких следов изнасилования не обнаружили. Эти же специалисты осмотрели и старшую сестренку - никаких следов сексуального насилия они не нашли “, - заявили в управлении Нацполиции Черниговской области.

Но дело уже получило резонанс и в понедельник, 26 марта, в Нежине люди устроили акцию с требованиями наказать виновных в сложившейся ситуации.

Среди их требований: лишение матери родительских прав и привлечение ее к ответственности как сообщницы тяжких преступлений, пожизненное заключение для Назара Красули, а также привлечение к ответственности соцработников, которые должны были предотвратить эту трагедию.

Организатор акции Александр Максимец также отметил, что среди требований было и привлечение к ответственности местных полицейских, которые могли предотвратить убийство.

“Селяне неоднократно обращались к участковому по фактам краж, в которых обвиняли Назара Красулю. Но правоохранители игнорировали, проверяли всех, кроме Назара. А уже при осмотре его дома понятые, селяне, узнали свои вещи, которые были украдены. Правоохранители, которые должны были посадить его за кражи, спасли бы этим детей“, - отметил Максимец.

Все озвученныен во время акции требования были переданы в Нежинской местной прокуратуре.

Жители не верят в результаты местной экспертизы и требуют эксгумации тела ребенка и проведения независимой экспертизы с привлечением экспертов из областного центра или из Киева.

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“Что касается изнасилования следствие опровергает, но местные жители, которые были понятыми, они четко заявляют, что у ребенка были обожжены гениталии - о нее окурки тушили, просто как о пепельницу. Также у нее был разорван ротик“, - рассказал координатор формации С14 в Черниговской области Александр Максимец, детство которого частично прошло в селе Мыльники.

Один из жителей села Мыльники, рассказал, что важную роль в этом деле сыграл сельский председатель, уточняет Прямой со ссылкой на местных жителей. Сейчас подозреваемый в СИЗО, но родные погибшей девочки боятся, что изувер может избежать наказания благодаря влиятельным родителям.

Напомним, 10 января в Харькове трехлетний мальчик умер от голода и пыток родителей.