Вербное воскресенье 2018: история праздника

Вербное воскресение в Украине 2018: какого числа праздник, история и традиции Вербного воскресенья.

1 апреля 2018 года весь православный мир будет отмечать Вербное Воскресенье. У праздника нет постоянной даты, так как он является переходящим. Когда будет Вербное воскресенье, каждый год определяет дата Пасхи.

Согласно легенде, в 30 году нашей эры Иисус прибыл на осле в Иерусалим после трех лет скитаний и проповедей слова Божьего. Пальмовым Воскресеньем этот день называется потому, что Иисуса Христа встречали, устилая перед ним путь одеждой и пальмовыми ветвями.

Картина, изображающая Пальмовое воскресенье (фото: mana.su)

Читай также: Майские праздники-2018: сколько будем отдыхать Стоит вспомнить, что для древних иудеев пальма была священной. Считалось, что древо передает земле магическую силу и способствует плодородию. Стоит вспомнить, что для древних иудеев пальма была священной. Считалось, что древо передает земле магическую силу и способствует плодородию.

На сегодняшний день большинство христиан живут там, где не растут пальмы. В Италии христиане заменили пальму оливой, во Франции - розмарином, ну а в наших широтах ее роль выполняет верба.

Традиции Вербного воскресенья

Накануне Вербного воскресенья, вечером, православные люди приносят в дом веточки вербы, а на следующее утро идут освящать вербу в церковь. После освящения верба обретает свою волшебную силу - считается, что она способна защитить дом от нечисти, от пожаров, а если дать несколько “котиков“ от вербы домашним животным - они будут здоровыми.

Шумные гуляния в этот день не приняты, поскольку Вербное воскресенье выпадает на дни Великого Поста, когда принято духовное и телесное воздержание. Также в этот день нельзя шить и заниматься уборкой. Зато этот день считается благоприятным для пересаживания комнатных растений - считается, что это принесет в дом богатство.

В старину в Вербное воскресенье было принято собирать за столом семью. На столе могут присутствовать злаковые блюда, постная выпечка, без мяса, но разрешается рыба и в небольших количествах вино. Вся пища на столе не должна быть горячей.

Освящение вербы (фото: mana.su)

В целительные способности веток вербы верят до сих пор. Больного человека надо легонько поколотить освященными веточками по спине, приговаривая слова: “Верба, верба, вербочка, Золотая вербочка. А я вербой похлещу, и скажу присловье: Верба, дай, здоровья!“. Сейчас в Украине продолжают эту традицию и говорят - “Не я бью, верба бьет“.

Выбрасывать освященные веточки вербы нельзя, - можно навлечь на семью бедность и болезни. Ветки весь год держат в доме, возле икон, а потом сжигают либо относят к реке и пускают по течению. Раньше веточки вербы вкладывали в руки покойнику поскольку верили, что от воскреснет и встретит в загробной жизни Христа.

По поверью верба впитывает всю негативную энергию дома, поэтому через 12 месяцев старые ветки заменяют новыми. В некоторых странах прошлогоднюю вербу относят на могилы умерших родственников.

Приметы на Вербное воскресенье

Раньше люди очень серьезно относились к приметам, особенно в дни больших церковных праздников. С Вербным воскресеньем связывают такие приметы:

Хороший урожай овощей и фруктов летом сулит теплая и сухая погода на Вербное воскресенье.

Ветрено, значит лето будет холодным.

Морозец в Пальмовое воскресенье - жди богатого урожая зерновых.

Распустилось много сережек - урожай будет хорошим.

Напомним, в текущем 2018 году праздник Пасхи приходится на первую неделю апреля. Праздник в Украине отпразднуют 8 апреля. Государством предусмотрен выходной день.