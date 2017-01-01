Украина обратится в ООН из-за присвоения Крыму телефонного кода РФ

Международный союз электросвязи не признает оккупации Крыма, считает Крым украинской территорией, однако утвердил код +79.

Министерство иностранных дел Украины направит ноту протеста в ООН из-за присвоения Крыму российского кода телефонной связи “+79“.

Об этом сегодня, 27 марта, сообщила заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, передает УНН.

Так в операционном бюллетене связи, согласно которому присваиваются коды определенным странам, указано, что за Крымом определен код “+79“.

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Стоит отметить, что Международный союз электросвязи не признает оккупации, определяет статус Крыма как украинской территории, но все равно вместе с тем определяет код +79 как принадлежащий Крыму и городу Севастополь.

"Позиция Украины — такие коды не могут быть в таких документах. Сейчас МИД готовит ноту соответствующему департаменту. Мы надеемся, что эта нота все же выйдет в свет и будет передана в ООН“, — сообщила Джапарова.

Как сообщалось 27 марта, В ЮНЕСКО обнародовали доклад о мониторинге ситуации в Крыму, в котором говорится об ухудшении ситуации в сферах компетенции организации на территории аннексированного Россией полуострова.