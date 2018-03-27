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Командующий Объединенных сил рассказал о новой операции на Донбассе

Спецтема: Война на Донбассе
Комментариев: 1
Операция Объединенных сил начнется после того, как президент Порошенко выдаст соответствующий указ. До этого времени продолжается антитеррористическая операция.
Командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев
Командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев
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Командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев рассказал, что сейчас идет подготовка к началу операции. Она начнется после соответствующего указа президента Украины. Об этом он заявил в понедельник, 26 марта в интервью 5 каналу.

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Наев также отметил, что подготовка не будет длительной и уже есть определенные временные показатели, однако раскрывать дату он не может.

“У меня уже есть определенные временные показатели, к которым я должен завершить подготовку к этой операции, сделать доклад начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины и в дальнейшем президенту Украины. А после утверждения этих действий и планировочных документов состоится начало операции“ , - сказал он.

На данный момент, по его словам, продолжается антитеррористическая операция.

“Антитеррористическая операция - она продолжается, и будет действовать до тех пор, пока президент Украины своим указом не объявит о начале операции Объединенных сил“, - сказал Наев.

Напомним, Муженко рассказал о переформатировании АТО. Он сообщал, что будет создан объединенный оперативный штаб, который станет основным органом управления операцией на территории Донецкой и Луганской областей.

Ранее Сергей Наев заявлял, что занимается подготовкой ВСУ к освобождению Донбасса.

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Теги: ВСУ, АТО, война на Донбассе, деоккупация, Наев
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Комментариев (1)
Ser7    27.03.2018, 13:42
Оценка:  0
Ser7
Российского гражданства у него точно нет?
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