Командующий Объединенных сил рассказал о новой операции на Донбассе

Операция Объединенных сил начнется после того, как президент Порошенко выдаст соответствующий указ. До этого времени продолжается антитеррористическая операция.

Командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев рассказал, что сейчас идет подготовка к началу операции. Она начнется после соответствующего указа президента Украины. Об этом он заявил в понедельник, 26 марта в интервью 5 каналу.

Читай также: 22 марта, 18:28 Украина Командующий Объединенных сил рассказал, как получал деньги из Крыма

Наев также отметил, что подготовка не будет длительной и уже есть определенные временные показатели, однако раскрывать дату он не может.

“У меня уже есть определенные временные показатели, к которым я должен завершить подготовку к этой операции, сделать доклад начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины и в дальнейшем президенту Украины. А после утверждения этих действий и планировочных документов состоится начало операции“ , - сказал он.

На данный момент, по его словам, продолжается антитеррористическая операция.

“Антитеррористическая операция - она продолжается, и будет действовать до тех пор, пока президент Украины своим указом не объявит о начале операции Объединенных сил“, - сказал Наев.

Напомним, Муженко рассказал о переформатировании АТО. Он сообщал, что будет создан объединенный оперативный штаб, который станет основным органом управления операцией на территории Донецкой и Луганской областей.

Ранее Сергей Наев заявлял, что занимается подготовкой ВСУ к освобождению Донбасса.