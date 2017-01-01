Только 11% заробитчан, побывавших в Польше, планируют туда переехать – опрос

Более 50% респондентов удовлетворены своими работодателями в Польше.

Согласно результатам опроса, из общего количества украинцев, которые находились на заработках в Польше, только 11% планируют переехать туда на постоянное место жительства.

Об этом сообщил руководитель социологической группы Рейтинг Алексей Антипович, передает Интерфакс-Украина.

Читай также: Польша упростит трудоустройство украинцев

“Две трети украинцев говорит, что вновь поедут в Польшу на заработки, а вот переехать на постоянное место проживания говорят только 11% опрошенных нами“, - сказал Антипович.

Он уточнил, что 74% опрошенных трудовых мигрантов не планируют переезжать на постоянное место проживания в Польшу в ближайшие месяцы, 16% затруднились с ответом.

“90% респондентов не планируют приобретать недвижимость в Польше… Во-первых, они не имеют возможность это сделать, во-вторых, - желания, поскольку хотят вернуться в Украину“, - добавил эксперт.

По словам Антиповича, основная часть украинцев едет в Польшу на заработки на срок один-три месяца. Более 50% респондентов удовлетворены своими работодателями в Польше, 8% - не удовлетворенны, 40% затруднились с ответом.

Читай также: Украина и Польша запускают кампанию для заробитчан

Опрос проводился с 9 по 26 февраля 2018 среди жителей Львова, Ивано-Франковска, Тернополя, Луцка в возрасте от 18 лет и старше, которые в течение последних пяти лет работали в Польше. Выборочная совокупность респондентов составила 400. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 4,9%.

Исследование проводилось по заказу рекрутинговой компании Personnel Service (Польша).

Как сообщалось 26 марта, в Польше хотят создать госагентство по защите прав украинских заробитчан.