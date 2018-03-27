Нацдружины "взяли под охрану" телеканал Дыминского

Взять офис под охрану "нацдружинников" попросил заместитель директора телеканала ZIK Вадим Зак .

Члены милитаристской организации Национальные дружины во вторник, 27 марта, пришли в редакцию телеканала ZIK и сказали, что берут офис “под охрану“. Соответствующее заявление сделал начальник пресс-службы партии Национальный корпус (“родитель“ Нацдружин) Роман Чернышев в своем Facebook.

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Чернышев опубликовал несколько фотографий, на которых молодые люди в форме Нацдружин находятся в офисе телеканала.

Также на странице Нацдружин в Facebook появилось обращение заместителя директора телеканала ZIK Вадима Зака с просьбой обеспечить охрану редакции в Международном центре культуры и искусств (находится в Киеве по адресу Аллея Героев Небесной сотни, 1) “для предотвращения рейдерского захвата“.

Просьба руководства ZIK facebook.com/ndrugua

"Свобода нуждается в защите. Свобода слова - ценность, которую надо защищать в первую очередь. Национальные Дружины получили информацию о том, что телеканал ZIK оказался заложником недобросовестных интриг Банковой и оппозиции - готовятся провокации, жертвами которых могут стать простые журналисты, работники и гости телеканала, или даже случайные прохожие", - говорится в заявлении.

Ранее, 21 марта, пресс-служба ZIK сделала заявление, что телеканал планируют захватить “радикальные организации“, и обвинил в подготовке “нападения“ Администрацию президента. ZIK указал на то, что с 1 марта Национальная гвардия якобы расторгла соглашение об охране телеканала. В свою очередь, спикер Нацполиции Артем Шевченко заявил, что Нацгвардия не обязана и не будет охранять медиа-ресурсы Петра Дыминского, который избегает правосудия по подозрению в совершении ДТП со смертельным исходом, но отметил, что МВД будет реагировать в соответствии с законом, если ZIK нападут.

Официально Дыминский 22 марта Дыминский вышел из состава собственников телеканалов ZIK и Z ZIK. По факту этими СМИ владеет семья бизнесмена.