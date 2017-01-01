Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ передала МИД доказательства вредительства 13 российских дипломатов

Комментариев: 0
13 российских дипломатов будут выдворены из украинской территории.
СБУ продолжит активную работу с партнерскими спецслужбами ЕС
СБУ продолжит активную работу с партнерскими спецслужбами ЕС
УНИАН

Служба безопасности Украины направила в Министерство иностранных дел материалы по целенаправленной деятельности в ущерб Украине 13 российских дипломатов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В спецслужбе заявили, что циничная химическая атака в Солсбери (Великобритания) является дерзким преступлением российских спецслужб, которые сознательно применяют в Европе апробированные в течение последних четырех лет в Украине террористические методы запугивания мирного населения.

Читай также: Дело Скрипаля: НАТО анонсирует меры в отношении России

“Служба безопасности Украины направила в МИД соответствующие доказательные материалы по целенаправленной деятельности в ущерб нашей стране 13 российских дипломатов, в отношении которых было принято решение о выдворении из украинской территории“, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что и в дальнейшем продолжат активную солидарную работу с партнерскими спецслужбами стран ЕС и США по разоблачению российских преступных намерений, которые угрожают всему цивилизованному миру.

Напомним, 26 марта президент Петр Порошенко принял решение о выдворении с территории Украины тринадцати российских дипломатов. Позднее, Порошенко объяснил, зачем выслали дипломатов РФ.

Поделись:
Теги: СБУ, МИД Украины, дипломаты, Россия, РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь