СБУ передала МИД доказательства вредительства 13 российских дипломатов
Служба безопасности Украины направила в Министерство иностранных дел материалы по целенаправленной деятельности в ущерб Украине 13 российских дипломатов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В спецслужбе заявили, что циничная химическая атака в Солсбери (Великобритания) является дерзким преступлением российских спецслужб, которые сознательно применяют в Европе апробированные в течение последних четырех лет в Украине террористические методы запугивания мирного населения.
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“Служба безопасности Украины направила в МИД соответствующие доказательные материалы по целенаправленной деятельности в ущерб нашей стране 13 российских дипломатов, в отношении которых было принято решение о выдворении из украинской территории“, - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что и в дальнейшем продолжат активную солидарную работу с партнерскими спецслужбами стран ЕС и США по разоблачению российских преступных намерений, которые угрожают всему цивилизованному миру.
Напомним, 26 марта президент Петр Порошенко принял решение о выдворении с территории Украины тринадцати российских дипломатов. Позднее, Порошенко объяснил, зачем выслали дипломатов РФ.