Россия украла 503 украинские телерадиочастоты в Крыму - Нацсовет
Российская Федерация украла 503 украинские телерадиочастоты в Крыму и Севастополе, после аннексии территории полуострова.
Об этом на пресс-конференции сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает УНН.
“Российская Федерация фактически украла и присвоила 503 радиочастоты, которые использовали украинские каналы и радиостанции на основании соответствующих лицензий“, - сообщил Костинский.
Читай также: РФ назвала диверсией вещание украинских каналов на Крым
Так, право на аналоговое вещание потеряла 31 телерадиокомпания Украины (292 частоты), право на цифровое вещание - 28 телерадиокомпаний (72 частоты), право на эфирное телерадиовещание - 39 телерадиокомпаний (139 частот).
Частотами радиовещания пользуются 20 лицензиатов Роскомнадзора. Для осуществления телевещания - 22 лицензиата. Указано, что это не отдельные радиостанции и телеканалы, это медиахолдинги и отдельные компании.
Как сообщалось 27 марта, Украина обратится в ООН из-за присвоения Крыму телефонного кода РФ.