В МВД объяснили, зачем они купили 55 вертолетов

Вертолетный парк МВД должны пополнить 55 вертолетов, которые будет поставлять французская компания Airbus.

Министерство внутренних дел Украины создает единую вертолетную службу. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Ожидается, что новая служба будет работать для нужд Национальной полиции, пограничной службы, Нацгвардии, а также для мгновенного реагирования на различные чрезвычайные ситуации (ГСЧС Украины).

“Это позволит быстро спасать человеческие жизни, оперативно ловить преступников“, - говорится в сообщении.

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Напомним, что вертолетный парк МВД должны пополнить 55 новых вертолетов. Их будет поставлять один из лидеров таких лайнеров компания Airbus. В целом МВД планирует получить от французской стороны вертолеты трех модификаций: они экономичны и удобны в обслуживании. На первые вертолеты Украина рассчитывает уже в этом году.

“Все подразделения МВД нуждаются в обновлении авиапарка, поэтому в этом году в Украине появятся вертолетная служба реагирования. Это совместный проект Украины и Франции“, - говорится в сюжете телеканала Еспресо.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине создадут вертолетную службу спасения в 2018 году.