Экс-мэр Славянска Зонтов: Федорчук первый сбежал из Донецка

Олег Зонтов прокомментировал сообщения о якобы скандале в одном из магазинов торговой сети АТБ в Харькове.

Бывший городской голова освобожденного от террористов Славянска Олег Зонтов в эфире Первого делового телеканала прокомментировал сообщения в социальной сети Facebook о якобы скандале в одном из магазинов торговой сети АТБ в Харькове. Пост вынужденного переселенца из Донецка Станислава Федорчука стал предметом судебного разбирательства в Дарницком суде Киева. На своем профиле в FB Федорчук еще в прошлом году утверждал, что неизвестного ветерана АТО якобы оскорбила неизвестная кассирша магазина АТБ, якобы заявив о том, что Харьков – это русский город, в котором уже скоро появятся танки Российской федерации. Скандал вроде бы закончился разбитыми яйцами на голове ветерана-атошника. Дезинформацию были опровергнуты во время судебного разбирательства по иску АТБ.

Об этом пишут Украинские новости.

“Федорчук – это один из первых общественных деятелей, которые оставили Донецк весной 2014-го. Я не знаю, по каким именно причинам. Потому что мы еще оставались, проводили проукраинские митинги, боролись с титушками, вплоть до захвата города Славянска 12 апреля, а затем – передислокации подразделений российских спецов под руководством Гиркина в Донецк“, - рассказал в Дарницком суде Олег Зонтов.

По мнению экс-мэра Славянска, распространение дезинформации в соцсетях является одной из форм гибридной войны РФ против Украины, к которой в последнее время присоединяются и некоторые украинские так называемые “общественные активисты“, даже вынужденные переселенцы с Донбасса.

“На сегодня все эти провокации, они странным образом почему-то вписываются в сценарий той гибридной войны, которую нам навязывает Россия“,- добавил Зонтов.

Сам Станислав Федорчук, который написал про неизвестную кассиршу, анонимного ветерана АТО и мифические яйца и российские танки в Харькове, во время судебного разбирательства выглядел растерянным и не смог сообщить даже имени неизвестного персонажа собственного поста в FB. Сообщив лишь, что место его прописки – это оккупированная территория Донбасса.

“Я получил информацию от своего близкого товарища. Он где-то полгода, как был демобилизован из рядов Вооруженных сил. У меня был опыт работы директором по маркетингу в разных компаниях. Я скажу, что если бы речь шла о компании, в которой я бы был сотрудником, или был ответственным за связи с общественностью, или за связи с клиентами, то я думаю, что эта ситуация вообще никогда бы не должна стать публичной“, - рассказал журналистам “Первого делового“ автор скандального поста Станислав Федорчук.

Представители сети АТБ в суде заявили, что сам факт конфликта “ветерана АТО“ с кассиршей сети АТБ был сплошной выдумкой, которую не подтвердили ни сотрудники харьковского магазина, ни харьковские полицейские, ни камеры наблюдения, установленные в супермаркете. Все деньги, которые сейчас АТБ пытается отсудить за клевету у Станислава Федорчука, пойдут на реабилитацию настоящих ветеранов АТО в городе Днепр.

“Вообще как такового конфликта у нас не произошло. У нас есть доказательства – соответствующие видео с камер видеозаписи. Потому что вообще никакой кассирши, никаких яиц, никаких “танков“, никаких “Харьков – это Россия“, - вообще такого не было. Это – клевета. Как мы эти деньги отсудим, то мы передадим их в больницу имени Мечникова в Днепре, чтобы помочь бойцам АТО, которые там находятся на лечении“, - рассказала журналистам представитель сети АТБ в суде, истец по делу Ирина Галкина.