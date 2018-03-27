Пожар в Кемерово: росСМИ нашли в истерии "украинский след"

Украинского пранкера заподозрили в создании фейка о 300 погибших в ТЦ Зимняя вишня.

По официальным данным погибших в ТЦ 64. В соцсетях называют в разы большие цифры. EPA/UPG

Российские СМИ сообщают о том, что информация о 300 погибших в кемеровском пожаре является фейком, запущенным укринским пранкером Евгением Вольновым.

Журналисты ссылаются на видео, которые размещены на YouTube-канале Вольнова.

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На одном из них, Вольнов, представляясь сотрудником МЧС, звонит в морг Кемерова, спрашивает, сколько там есть свободных мест. Узнав, что свободных мест около 70, начинает возмущаться, что трупов на самом деле гораздо больше - около 300.

В другом пранке Вольнов, представившись сотрудником администрации российского президента, отправил людей убирать цветы и игрушки, оставленные скорбящими гражданами в память о погибших детях.

В РосСМИ отмечают, что именно Вольнов стал источником информации о 300 погибших.

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Напомним, 27 марта вице-губернатор Кемерово Сергей Цивилев на коленях попросил прощения за трагедию в ТЦ Зимняя вишня.

По официальным данным, число жертв пожара в ТРЦ Зимняя вишня достигло 64. Среди погибших много детей. При этом некоторые тела еще остаются под завалами.