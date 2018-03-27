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В посольстве РФ отреагировали на высылку дипломатов из Украины

Комментариев: 6
Россия обвиняет Украину в "недружественном шаге" и угрожает последствиями. Какими именно, умалчивается.
Посольство РФ пугает украинцев "последствиями недружественного шага"
Посольство РФ пугает украинцев "последствиями недружественного шага"
УНИАН

В понедельник 27 марта на сайте посольства РФ в Украине появилось заявление, ставшее реакцией на высылку российских дипломатов из Украины.

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“Недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и явно не будет способствовать нормализации отношений между ними. Ответственность за его последствия ляжет на украинскую сторону. В свою очередь Россия оставляет за собой право на ответные действия,“ – говорится в сообщении. 

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Сайт пишет, что в посольство принесли ноту от МИД Украины о том, что 13 дипломатов будут высланы из Киева, Одессы, Львова и Харькова за “деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом“.

В посольстве напомнили, что данное решение президент Порошенко на самом деле принял в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками в координации со странами ЕС по делу отравления Скрипаля.

Напомним, что решение выдворить российских дипломатов Порошенко принял и обнародовал 26 марта 2018 года. В целом, выслать дипломатов РФ уже решило 24 страны.

 

 

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Теги: Украина, посольство РФ, дипломаты, Россия, высылка дипломатов, Украина-Россия
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Комментариев (6)
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Богдан    27.03.2018, 17:06
Оценка:  0
Богдан
у нас ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА!
а скоро будет настоящая если так и дальше пойдет!
LifeStriker    27.03.2018, 16:22
Оценка:  +2
LifeStriker
У нас война вообщето идет, ребят убивают, какие дипломаты? почему они вообще досихпор тут?! С такими тормозами далеко не уедишь
Шкиряк_и_Зорян    27.03.2018, 16:30
Оценка:  +3
Шкиряк_и_Зорян
Война то гибридная! Поэтому и дипломаты, и торговля, и бизнес совместный! )))
grin-ko    27.03.2018, 17:08
Оценка:  0
grin-ko
психиатру расскажи о гражданской войне, олигофрен ипаный мокшами о очко
KIBARG    27.03.2018, 15:51
Оценка:  0
KIBARG
Выглядит, будь-то пьяницу-дебошира оштрафовали, а он качает права и кидает угрозы.
sv_sim    27.03.2018, 15:47
Оценка:  -3
sv_sim
мляяя, как же так???? мы ведь последние 4 года, прям не разлей вода, друзья на века!!! как мы так можем поступить с "братоубиицами"??? Срочно принять всех изгнанных, со всего мира дипломатов у себя!!
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