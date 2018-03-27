В посольстве РФ отреагировали на высылку дипломатов из Украины

Россия обвиняет Украину в "недружественном шаге" и угрожает последствиями. Какими именно, умалчивается.

В понедельник 27 марта на сайте посольства РФ в Украине появилось заявление, ставшее реакцией на высылку российских дипломатов из Украины.

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“Недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и явно не будет способствовать нормализации отношений между ними. Ответственность за его последствия ляжет на украинскую сторону. В свою очередь Россия оставляет за собой право на ответные действия,“ – говорится в сообщении.

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Сайт пишет, что в посольство принесли ноту от МИД Украины о том, что 13 дипломатов будут высланы из Киева, Одессы, Львова и Харькова за “деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом“.

В посольстве напомнили, что данное решение президент Порошенко на самом деле принял в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками в координации со странами ЕС по делу отравления Скрипаля.

Напомним, что решение выдворить российских дипломатов Порошенко принял и обнародовал 26 марта 2018 года. В целом, выслать дипломатов РФ уже решило 24 страны.