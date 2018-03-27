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В Харькове авто полиции врезалось в торговый павильон

Комментариев: 1
В результате ДТП никто из людей не пострадал.
Авария произошла на территории ТРЦ Барабашово
Авария произошла на территории ТРЦ Барабашово

В городе Харьков на улице Амурской на территории ТРЦ Барабашово во вторник, 27 марта, около 4:40 произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции.  

Об этом сообщает Мой Харьков со ссылкой на полицию области.

По данным полицейских, водитель служебного автомобиля Toyota Prius не справился с управлением и совершил наезд на торговый павильон.

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“В результате ДТП пострадавших нет, служебный автомобиль получил механические повреждения. На водителя составлен админпротокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы по ДТП будут направлены в суд“, — уточнили в пресс-службе патрульной полиции.

Напомним, 25 марта в Киеве задержали экс-главу полиции Харькова за пьяное вождение.

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Теги: ДТП, авария, Харьков, полиция, магазин
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Комментариев (1)
Из_бана    27.03.2018, 15:41
Оценка:  +1
Из_бана
Это что?! Наезд?!
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