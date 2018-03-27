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Роман Насиров хочет баллотироваться в президенты

Комментариев: 9
Экс-глава Государственной фискальной службы планирует не только вернуться на пост, но и стать президентом.
Роман Насиров собирается в президенты
Роман Насиров собирается в президенты
УНИАН

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров собрался в политику и намерен стать президентом. Об этом во вторник 27 марта сообщила служба новостей ТСН.

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На брифинге после заседания Апелляционного административного суда по его делу, уволенный Насиров рассказал, чем занимается сейчас и какие его планы на будущее. Экс-глава ГФС рассказал, что не только борется за восстановление в должности, но и обзавелся новыми целями.

“Я подал заявление в суд о незаконном увольнении. Даже не знаю, меня уволили, или нет, потому что никаких документов на руки я не получил. Я продолжаю заниматься общественной деятельностью и начал заниматься политической деятельностью, но скоро вы об этом услышите гораздо больше“, - сказал он.

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На вопрос прессы, собирается ли он баллотироваться в преиденты, Насиров ответил: “Да, почему бы и нет, дорогу молодым. Я планирую объявить об этом позже и все расскажу подробно“.

По словам чиновника, он официально объявит о своих политических планах в середине апреля.

Напомним, 31 января Кабмин уволил главу ГФС Романа Насирова, которого отстранили от должности в связи еще в марте 2017 года из-за обвинений в коррупции. 15 февраля в Окружной административный суд Киева поступил иск от Насирова к Кабмину. Он требует восстановить его в должности.

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Теги: Украина, Роман Насиров, ГФС, выборы, Насиров
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Комментариев (9)
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Nok23    27.03.2018, 16:59
Оценка:  0
Nok23
он же хворий
SANDMAN    27.03.2018, 16:50
Оценка:  +2
SANDMAN
Все как при яныке , ничего не поменялось , б.ть , как эти сц.у.ко политики заПецали , только самосуд ,иначе будет как на расее.
Из_бана    27.03.2018, 16:35
Оценка:  +3
Из_бана
С такой фамилией - максимум министр жилкомунхоза.
Из_бана    27.03.2018, 16:33
Оценка:  +3
Из_бана
А что он еще хочет? "Огласите весь список, пожалуйста." (с)
Шкиряк_и_Зорян    27.03.2018, 16:28
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Достойно! Теперь я даже не знаю кому отдать предпочтение - Кличко или ему!
П    27.03.2018, 16:27
Оценка:  +4
П
Может с начала лет 12 отсидеть нужно?
realМовчанюк    27.03.2018, 16:24
Оценка:  +2
realМовчанюк
Вы только посмотрите на эту высокодуховную рожу очередного воровского "будущего прЭзидента" бессловесной и беспомощной страны ( надежда, что пипл усё схавает? ), может хватит дурить народ преступными президентами Украины?
samanta_s    27.03.2018, 16:17
Оценка:  +7
samanta_s
В президенти?! Дак він же серйозно хворіє
ГенийПрошлого    27.03.2018, 16:16
Оценка:  -1
ГенийПрошлого
мне молчать???
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