Под Харьковом на трассе столкнулись семь авто

К счастью, в результате аварии никто из людей серьезно не пострадал.

На автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи Чугуева 27 марта, около 05:40 в результате ДТП столкнулись семь автомобилей. Транспортные средства получили механические повреждения, никто из людей не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Читай также: Крупное ДТП в Киеве: водители гонялись за виновником

На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что всего в ДТП попали три грузовика — Renault, Volvo, МАН, две легковушки — ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, микроавтобус Opel и внедорожник Suzuki.

В результате аварии около часа было затруднено движение транспорта. Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Под Харьковом на трассе столкнулись семь автомобилей 0:00 / 01:01

Напомним, 8 марта в Киеве на бульваре Дружбы Народов столкнулись семь автомобилей.