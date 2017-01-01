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Под Харьковом на трассе столкнулись семь авто

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К счастью, в результате аварии никто из людей серьезно не пострадал.
Авария произошла рано утром
Авария произошла рано утром
facebook.com/police.kharkov

На автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи Чугуева 27 марта, около 05:40 в результате ДТП столкнулись семь автомобилей. Транспортные средства получили механические повреждения, никто из людей не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что всего в ДТП попали три грузовика — Renault, Volvo, МАН, две легковушки — ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, микроавтобус Opel и внедорожник Suzuki.

В результате аварии около часа было затруднено движение транспорта. Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Под Харьковом на трассе столкнулись семь автомобилей
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Напомним, 8 марта в Киеве на бульваре Дружбы Народов столкнулись семь автомобилей.

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Теги: ДТП, авария, Харьков, трасса, грузовик
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