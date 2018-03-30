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Строительство элеваторов от отечественного производителя LubnymashРеклама

Комментариев: 1
Строительство элеваторов от отечественного производителя Lubnymash

Украинский аграрный бизнес остро нуждается в современном элеваторном оборудовании. Завод Лубнымаш занимается проектированием и изготовлением элеваторов высокого класса. В ассортименте представлены зерносушилки, сепараторы зерна, силосы, нории, шнековые транспортеры.

Качественное строительство элеваторов от Lubnymash позволяет изготавливать высокотехнологичную технику для сушки, транспортировки и хранения урожая. Все сооружении созданы по инновационным технологиям. С характеристиками любого элеватора вы можете ознакомиться в режиме онлайн, посетив официальный сайт компании-изготовителя.

Особенности элеваторов ТМ Lubnymash

Украинский завод Лубнымаш - один из лидеров среди отечественных производителей элеваторной техники. Вся выпускаемая продукция соответствует мировым стандартам качества и отличается превосходными функциональными возможностями.

Приобрести элеваторы данного производителя стоит сразу по нескольким причинам:

  • экономичность и удобство в использовании;
  • высокая функциональность и простота монтажа;
  • стойкость к коррозии и долговечность;
  • прочность и герметичность.

Техника завода Lubnymash полностью сертифицирована и имеет подтверждающие документы подлинности (соответствия). Она успешно справляется с задачами бережного и качественного хранения и переработки урожая. Квалифицированные специалисты готовы изготовить устройство по индивидуальному проекту, учитывая все пожелания клиента.

Надежные элеваторы нового поколения

Элеваторная техника торговой марки Lubnymash уникальна тем, что она:

  • полностью автоматизирована;
  • исключает риск пересушки и порчи зерна;
  • полная защита от насекомых, вредителей и плесени.

Такие сооружения помогут существенно снизить затраты и увеличить объемы производства. Они гарантируют длительный эксплуатационный период без ремонта и профилактических мер.

Завод Lubnymash – это более чем 128 опыта в изготовлении лучших элеваторов. Выпускаемая продукция пользуется популярностью не только в Украине, но и в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, России. Она удовлетворяет потребности современных аграриев.

Лубнымаш – лучший поставщик элеваторной техники в Украине. Вы можете подобрать любое устройство для сушки, хранения и транспортировки зерна и зерновых культур. Мы готовы изготовить элеватор любой сложности за минимальный срок.

Выбрать и заказать усовершенствованные сепараторы зерна, нории, зерносушилки, силосы, шнековые транспортеры можно на сайте lubnymash.com прямо сейчас. Позаботьтесь о том, чтобы ваш бизнес стал рентабельным и цветущим, а современное элеваторное оборудование вам в этом поможет!

 

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Комментариев (1)
WTF2wtf    30.03.2018, 13:39
Оценка:  0
WTF2wtf
Та вы шо?
Дайте два! )))
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