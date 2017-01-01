В недострое в Коломые на подростка упала бетонная плита

16-летний парень с тяжелыми травмами находится в больнице, у него разрыв печени и переломы ребер.

В городе Коломыя Ивано-Франковской области двое школьников игрались в недостроенном здании, но конструкция обрушилась и на 16-летнего подростка упала бетонная плита. В результате происшествия школьник госпитализирован в тяжелом состоянии, у него разрыв печени и многочисленные переломы ребер.

Об этом сообщают Факты со ссылкой на ГСЧС в области.

Строительство этого объекта заморозили еще в 1990-х годах, но местных детей и подростков сюда тянет как магнитом.

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Так двое мальчишек забрались на второй этаж здания и принялись прыгать на железобетонной плите. В какой-то момент плита начала сползать вниз, и школьники не успели сориентироваться. Одного отбросило в сторону, другому повезло меньше. Он сорвался вниз, а плита упала на него сверху. Можно сказать, подростку еще повезло, что плита одним краем зацепилась за стену. В противном случае, исход мог быть более трагичным.

На помощь школьнику бросились соседи. Мужчины вшестером пытались поднять плиту, которая была весом, вероятно, больше тонны. К счастью, им это удалось еще до приезда спасателей и медиков.

Доставив в больницу, парня подключили к аппарату искусственного дыхания, сейчас врачи борются за его жизнь. Второй школьник тоже побывал в больнице, но его уже выписали.

В Ивано-Франковской области плита рухнула на подростка 0:00 / 01:35

Напомним, 16 марта пропавшую в Киеве девочку-подростка нашли мертвой в недострое.