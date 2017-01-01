Обстановка в зоне АТО обостряется - штаб

Сепаратисты особенно активизировались на донецком направлении, применяя при этом вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения сторон, сообщили в штабе.

Обстановка в зоне АТО на линии разграничения сторон имеет тенденцию к обострению. Об этом во вторник, 27 марта, сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, сепаратисты особенно активизировались на донецком направлении, применяя при этом вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения сторон.

В штабе сообщили, что только за минувшие трое суток сепаратисты более 100 раз нарушали режим прекращения огня. По позициям ВСУ выпущено более 40 снарядов и мин. Также фиксируются случаи работы вражеских снайперов.

“В полночь 26 марта сепаратисты открыли провокационный огонь по украинским позициям близ населенного пункта Станица Луганская, чтобы в очередной раз избежать разведения сил и средств. Об указанном Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ“, - сообщили в пресс-центре.

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В штабе добавили, что ВСУ четко придерживаются Минских договоренностей и не реагируют на провокации со стороны сепаратистов.

Напомним, за прошедшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 47 раз.