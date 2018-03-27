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Явка призывников в военкоматы Киева составила 3%

Комментариев: 1
Весной 2018 года в Киеве на срочную службу планируют призвать 563 человека.
По результатам 2-3 уведомлений являются только около 3% граждан призывного возраста
По результатам 2-3 уведомлений являются только около 3% граждан призывного возраста
m.znaj.ua

В столице Украины местная власть констатирует крайне низкий уровень явки призывников в военкоматы. В мэрии столицы намерены приложить все усилия, чтобы выполнить поставленную задачу по призыву необходимого количества мужчин.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба мэрии.

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“Должны вместе с районными комиссарами и главами райгосадминистраций приложить все усилия, чтобы выполнить поставленные задачи. Возлагаем надежды на информирование через жилищно-эксплуатационные организации, однако пока они не показали высокой эффективности. Так, по результатам 2-3 уведомлений в призывные участки являются только около 3% граждан призывного возраста“, - заявил Дмитрий Давтян.

Напомним, 15 февраля президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении срочников.

 

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Теги: военкомат, ВСУ, призыв, Киев, призывники
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Комментариев (1)
Alexandr    27.03.2018, 17:42
Оценка:  0
Alexandr
Ще з рік посидимо в окопах з нашим Головнокомандувачем. Ще з десяток разів оголосимо "перемир'я". Ще збільшимо торговий оборот з агресором разів у 10. І от тоді всі призовники прийдуть до военкоматів.
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