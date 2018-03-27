Суды не успевают выдавать разрешения на похороны - полиция

Создана рабочая группа для анализа применения новшеств УПК.

Национальная полиция заявляет, что в связи со вступлением в силу 15 марта изменений в Уголовный процессуальный кодекс и передачи полномочий судам по назначению экспертиз, суды не успевают выдавать разрешения на захоронение тел погибших.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Анализ деятельности следственных подразделений свидетельствует, что в течение 10 дней по Украине судами рассмотрено в среднем около 60% ходатайств о проведении экспертиз, направленных следователями Нацполиции.

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В частности, за 10 дней полицией зафиксировано 7 782 факта смерти граждан. Следователи рассмотрели 5 849 фактов, а в Единый реестр досудебных расследований внесено 1 949 уголовных производств. При этом по 1 925 смертным случаям назначены экспертизы.

Однако от судов получено разрешений на выдачу тел для захоронения в течение 1 суток - 794 (41% от общего количества предоставленных ходатайств), в течение 2 суток - 753 (39%), на 3 сутки - 259 разрешений (13%).

Полиция об изменениях в УПК 0:00 / 02:40

Кроме того, фиксируются сроки более 4 суток - более 120 разрешений (или 6,5% от количества поданных ходатайств).

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“Это первый момент, когда количество ходатайств в судах с каждым днем будет расти. Второе - возможность направления представлений в суды в вечернее время или в выходные дни. Это тоже пока в некоторых регионах является проблемой“, - заявил заместитель главы Нацполиции Виталий Невгад.

Он отметил необходимость немедленного проведения на местах встреч с представителями судов и прокуратуры.

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Напомним, 15 марта вступили в силу изменения в УПК (так называемая “поправка Лозового“) согласно которым изменились правила проведения судебно-медицинской экспертизы.

Однако 16 марта в прокуратуре отрицали слухи о том, что хоронить умерших можно будет только после экспертизы. Украинцам пообещали, что сроки выдачи тел покойников не увеличатся.



