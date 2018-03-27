Дело Рубана: свидетели допрошены в закрытом режиме

Свидетелями выступили военные, которым, по версии прокуратуры, Рубан и Савченко предлагали принять участие в теракте.

В суде допросили свидетелей, которым Рубан, по версии прокуратуры, предлагал участие в преступлении pravda.com.ua

На закрытом судебном заседании допросили четырех свидетелей по делу руководителя Офицерского корпуса Владимира Рубана. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на адвоката Рубана Виталия Погосяна.

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Суд разрешил такой допрос, ссылаясь на “наличие реальной угрозы жизни и здоровью свидетеля, что может сделать невозможным его допрос в суде или повлиять на полноту или достоверность его показаний“. В Едином реестре судебных решений содержится соответствующее постановление от 14 марта.

Адвокат Рубана также подтвердил, что 15 марта во время закрытого заседания были допрошены четверо свидетелей. Он предположил, что следствие пошло на этот шаг, чтобы не вызвать свидетелей на суд по существу.

Издание пишет, что речь идет о военных, которым Рубан предлагал принять участие в заговоре. В представлении на нардепа Надежду Савченко они фигурировали как Захарченков А.В., Февраль Г.П., Лещ С.В., Кот В.В.

Именно они, по версии следствия, согласившись на замысел Рубана, параллельно сообщили об этом в правоохранительные органы и начали сотрудничать со следствием.

В решении, которым был одобрен допрос одного из них, говорится, что “все настоящие анкетные данные свидетеля изменены“ в связи с его опасением за свою жизнь и здоровье.

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Как сообщалось, Рубан подозревается в совершении очень тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана задержали на КПВВ с арсеналом оружия. 9 марта он был арестован на два месяца.