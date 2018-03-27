В Кировоградской области автобус со школьниками столкнулся с тепловозом
В Кировоградской области перегоне Капустино - Виска автобус со школьниками столкнулся с тепловозом. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает пресс-служба регионального филиала Укрзализныци Одесская железная дорога.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 24 марта. Поезд якобы двигался после запрещающего светового и звукового сигнала.
"Происшествие произошло на регулируемом переезде, когда водитель школьного автобуса Эталон, перевозивший 10 школьников, сначала остановился перед запрещающим знаком световой и звуковой сигнализации, но потом по неизвестным причинам выехал на переезд, где его зацепил тепловоз с путеизмерителем, двигавшийся на скорости 77 км/ч", - говорится в сообщении.
В результате столкновения повреждены топливный бак и некоторые элементы экипажной части тепловоза, а также кузов путеизмерительного вагона. В автобусе поврежден бампер, левое крыло и левая фара.
Ранее в Сумской области опрокинулся автобус со школьниками.
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